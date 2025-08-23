Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: Thử thách cực đại, đối thủ Ba Lan cực mạnh

Đối thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam mạnh cỡ nào?

Ngay lần đầu đến với giải bóng chuyền danh giá, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đụng phải "ngọn núi" lớn Ba Lan (hạng 3 thế giới) ở trận ra quân. Đối thủ sở hữu dàn tay đập có chiều cao trung bình gần 1,9 m, trong đó có những gương mặt nổi bật như Magdalena Stysiak (cao 2,03 m), Agnieszka Korneluk (2 m), Czyrnianska (1,93 m), Lukasik (1,9 m)… Ở giải vô địch thế giới gần nhất vào năm 2022, đội tuyển Ba Lan xếp hạng 7 chung cuộc. Đội bóng này tiến bộ vượt bậc khi đoạt hạng 3 chung cuộc giải FIVB Nations League trong 3 mùa giải liên tiếp 2023, 2024, 2025. Với dàn tuyển thủ đang vào độ chín sự nghiệp, Ba Lan được đánh giá có khả năng tiến sâu tại giải vô địch thế giới năm nay và cũng là ứng viên cạnh tranh danh hiệu vô địch. "Chúng tôi đã xem kỹ băng hình các trận đấu gần nhất của đội tuyển Ba Lan. Đây là đối thủ mạnh, đẳng cấp hơn hẳn so với đội tuyển VN (hạng 22). Đội Ba Lan có khả năng tạo sức ép ngay từ những cú giao bóng uy lực, có độ khó cao. Bên cạnh đó, hàng tấn công của họ với thể hình tốt, phát huy rất tốt những pha đập bóng tầm cao, trên chắn", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định về đối thủ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN chạm trán đối thủ cực mạnh Ba Lan tại giải vô địch thế giới ẢNH: SAVA

Trước đối thủ quá mạnh, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đặt mục tiêu phát huy hết khả năng của từng tuyển thủ khi được trao cơ hội ra sân. Ban huấn luyện cũng động viên các tuyển thủ VN cần thi đấu với tinh thần thoải mái, tận dụng tốt các cơ hội có được và cố gắng hạn chế mắc lỗi. Yếu tố tiên quyết là đội tuyển VN phải triển khai bắt bước một tốt, từ đó mở ra cơ hội cho chuyền hai Lâm Oanh (hoặc Kim Thoa) phát động tấn công. Để chống lại hàng chắn cao to của đối thủ, đội tuyển VN cũng cần phát huy các mũi đánh nhanh của bộ đôi phụ công Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh. Các mũi tấn công khác cũng cần chơi khéo léo, biến hóa để tạo bất ngờ cho đối thủ. Với việc Bích Tuyền rút lui giờ chót, vị trí đối chuyền thay thế cô vẫn còn là ẩn số. Nhiều khả năng Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ là lựa chọn số 1 nhưng nếu cô gặp bế tắc, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ được chọn. Được cọ xát với đối thủ mạnh như Ba Lan là cơ hội quý để các tuyển thủ VN học hỏi, trui rèn bản lĩnh.

Do đội tuyển Ba Lan có thứ hạng cao hơn hẳn nên nếu thắng VN 3-0, họ chỉ được cộng 1,7 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thế giới, nếu thắng 3-1 hoặc 3-2 chỉ được cộng 0,01 điểm. Trong khi đó nếu giành chiến thắng 3-0 trước Ba Lan, đội tuyển VN được cộng đến 23,3 điểm, còn nếu thua 0-3 chỉ bị trừ 1,7 điểm. Vì thế dự báo thứ hạng của đội VN sẽ không thay đổi sau trận đấu với Ba Lan. Cùng ngày diễn ra cặp đấu còn lại của bảng G giữa đội tuyển Đức với Kenya. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 đội xếp nhất, nhì bảng vào vòng loại trực tiếp.