Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/08/2025 23:03 GMT+7

Ngay lần đầu giành quyền tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ấn tượng mạnh mẽ khi giành chiến thắng ngay ván đầu tiên trước đội bóng hạng ba thế giới là đội tuyển Ba Lan.

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ lạc quan nhất cũng chỉ hi vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu xem được trước Ba Lan, không ngờ các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm được nhiều hơn thế.

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 1.

HLV Tuấn Kiệt 

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chào sân ấn tượng ở giải vô địch thế giới 2025

ẢNH: FIVB

Lần đầu tham dự giải vô địch thế giới lại bị xáo trộn lực lượng vào giờ chót khi tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui nhưng Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh và đặc biệt là Vi Thị Như Quỳnh đã thi đấu đầy tự tin.

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước đội hạng ba thế giới Ba Lan

ẢNH: FIVB

Chính sự tự tin giúp các cô gái Việt Nam nhập cuộc bùng nổ, phát huy hiệu quả những tình huống tấn công nhanh, xử lý khéo léo để đánh bại dàn tay chắn có thể hình vượt trội, qua đó giành chiến thắng 25/23 ở ván đầu trước đội tuyển Ba Lan hùng mạnh. Đó là ván thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Theo thống kê chuyên môn của trận đấu, Vi Thị Như Quỳnh là tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp. Phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng thi đấu ấn tượng, đóng góp 9 điểm từ những pha đánh nhanh hiệu quả. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, người thay thế cho Bích Tuyền cũng đóng góp 8 điểm còn thủ quân Trần Thị Thanh Thúy ghi được 6 điểm.

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 4.

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 5.

Vi Thị Như Quỳnh tỏa sáng với những pha tấn công hiệu quả

Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới- Ảnh 6.

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam tự tin trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới

ẢNH: FIVB

Chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam giúp đội tuyển Ba Lan cùng đội tuyển Đức (thắng Kenya 3-0) chia nhau nhất, nhì bảng G. Ngày 25.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới). Đây là trận đấu then chốt bởi nếu đánh bại được đối thủ, cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rộng mở bởi ở lượt trận cuối đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ "dễ thở" hơn là Kenya.

Tin liên quan

Giải bóng chuyền nữ thế giới, Việt Nam 1-3 Ba Lan: Gây sốc ở ván 1

Giải bóng chuyền nữ thế giới, Việt Nam 1-3 Ba Lan: Gây sốc ở ván 1

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) đã để thua Ba Lan (hạng 3 thế giới) trong trận mở màn tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025. Tuy nhiên, đây là trận đấu hay của các cô gái Việt Nam, đặc biệt ở ván đầu tiên.

Thanh Thúy đọ chiều cao với idol bóng chuyền cao 2 m, Như Quỳnh quyết ghi điểm trước Ba Lan

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam hôm nay: Thử thách cực đại, đối thủ Ba Lan cực mạnh

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới Vi Thị Như Quỳnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận