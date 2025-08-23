Màn chào sân ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải thế giới

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ lạc quan nhất cũng chỉ hi vọng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu xem được trước Ba Lan, không ngờ các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm được nhiều hơn thế.

HLV Tuấn Kiệt

Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chào sân ấn tượng ở giải vô địch thế giới 2025 ẢNH: FIVB

Lần đầu tham dự giải vô địch thế giới lại bị xáo trộn lực lượng vào giờ chót khi tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui nhưng Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh và đặc biệt là Vi Thị Như Quỳnh đã thi đấu đầy tự tin.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước đội hạng ba thế giới Ba Lan ẢNH: FIVB

Chính sự tự tin giúp các cô gái Việt Nam nhập cuộc bùng nổ, phát huy hiệu quả những tình huống tấn công nhanh, xử lý khéo léo để đánh bại dàn tay chắn có thể hình vượt trội, qua đó giành chiến thắng 25/23 ở ván đầu trước đội tuyển Ba Lan hùng mạnh. Đó là ván thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Theo thống kê chuyên môn của trận đấu, Vi Thị Như Quỳnh là tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp. Phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng thi đấu ấn tượng, đóng góp 9 điểm từ những pha đánh nhanh hiệu quả. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, người thay thế cho Bích Tuyền cũng đóng góp 8 điểm còn thủ quân Trần Thị Thanh Thúy ghi được 6 điểm.

Vi Thị Như Quỳnh tỏa sáng với những pha tấn công hiệu quả

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam tự tin trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới ẢNH: FIVB

Chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam giúp đội tuyển Ba Lan cùng đội tuyển Đức (thắng Kenya 3-0) chia nhau nhất, nhì bảng G. Ngày 25.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới). Đây là trận đấu then chốt bởi nếu đánh bại được đối thủ, cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rộng mở bởi ở lượt trận cuối đội tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ "dễ thở" hơn là Kenya.