Cuộc đua đua trụ hạng giải bóng chuyền quốc gia: Chia tay đội Hà Nội, Quảng Ninh

Không có bất ngờ xảy ra ở cuộc đua trụ hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 khi CLB Ngân hàng Công thương và Thái Bình với lực lượng đồng đều lẫn sự đầu tư tốt hơn so với 2 đội còn lại là Hà Nội, Quảng Ninh nên trụ hạng thành công.

Vi Thị Như Quỳnh (áo đỏ) cùng CLB Quảng Ninh thi đấu không thành công ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở lượt trận áo chót ngày 16.11, đội Hà Nội đã cầm trong tay tấm vé xuống hạng nhưng vẫn thi đấu với tinh thần "không bỏ cuộc" trước Quảng Ninh. Ở trận này, nếu thắng Hà Nội 3-0 hoặc 3-1, đội Quảng Ninh vẫn còn cơ hội tranh trụ hạng nếu thắng Ngân hàng Công thương ở lượt trận cuối diễn ra hôm nay. Tuy nhiên đội bóng sở hữu tuyển thủ quốc gia Vi Thị Như Quỳnh cùng 2 ngoại binh Gullapa Piampongsan (Thái Lan), Yeliz Basa (Thổ Nhĩ Kỳ) chỉ thắng được 3-2.

Đội bóng chuyền Hà Nội non trẻ, không có ngoại binh nên không trụ được ở giải vô địch quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Kết quả trên khiến đội Quảng Ninh và Hà Nội chính thức nhận vé xuống chơi ở hạng A năm 2025. Lượt trận cuối hôm nay giữa Quảng Ninh với Ngân hàng Công thương, Hà Nội với Thái Bình chỉ mang tính thủ tục. Như vậy giải bóng chuyền vô địch quốc gia dành cho nữ năm 2025 đã xác định 8 đội góp mặt là VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, LPBank Ninh Bình, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, Thái Bình và tân binh TP.HCM.

Hôm nay (17.11), giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 khép lại với trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Hóa chất Đức Giang. Trận đấu này diễn ra lúc 20 giờ và được trực tiếp trên On Sports, ứng dụng On, On Plus của VTVcab.