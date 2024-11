Lịch thi đấu chung kết bóng chuyền quốc gia: Hóa chất Đức Giang muốn phá dớp

Vòng bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 khép lại tối qua (15.11) tại Lào Cai với những diễn biến hấp dẫn. CLB VTV Bình Điền Long An thắng kịch tính 3-2 trước đương kim vô địch LPBank Ninh Bình còn CLB Hóa chất Đức Giang vượt qua CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa 3-1.

Ngọc Hoa (9) phát huy kinh nghiệm giúp đội VTV Bình Điền Long An bay cao ở giải vô địch quốc gia 2024 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Kể từ sau chức vô địch quốc gia năm 2018, CLB VTV Bình Điền Long An mới lại giành quyền vào chơi chung kết. Không có Trần Thị Thanh Thúy nhưng đội bóng này có sự trở lại của Nguyễn Thị Ngọc Hoa bên cạnh các tuyển thủ đang có phong độ cao là chuyền hai Kim Thoa, libero Khánh Đang, chủ công Trà My. Ngoài ra còn có ngoại binh người Pháp Joyce thi đấu khá ổn định. Với màn trình diễn vừa qua, thầy trò HLV Thái Quang Lai được đánh giá cao ở chung kết.

Trong khi đó CLB Hóa chất Đức Giang đang nắm giữ kỷ lục 4 mùa giải liên tiếp vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng đều thất bại, chỉ về nhì. Lần này đội bóng của bầu Huyền lại lấy vé vào chung kết với quyết tâm phá dớp. Sức mạnh của CLB Hóa chất Đức Giang đến từ ngoại binh Chepchumba (Kenya) bên cạnh Bích Thủy, Tú Linh, Lý Thị Luyến, Hồng Ngát, Lê Thị Thanh Liên. Tuy nhiên sự gắn kết, ổn định trong lối chơi là điểm yếu mà đội Hóa chất Đức Giang cần khắc phục để đạt được kết quả như mong muốn.

Đội Hóa chất Đức Giang khát khao lần đầu vô địch bóng chuyền quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Hóa chất Đức Giang sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17.11. Trận đấu này được trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On On Plus của VTVcab.

Lúc 20 giờ hôm nay diễn ra trận tranh hạng ba giữa CLB LPBank Ninh Bình với đội Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ngoài ra còn có 2 cặp đấu của vòng đua trụ hạng giữa CLB Ngân hàng Công thương với CLB Thái Bình (14 giờ), đội Hà Nội với Quảng Ninh (17 giờ).