Nóng: CLB Kuzeyboru chính thức nói lời chia tay Trần Thị Thanh Thúy

Khuya 13.11, trang chủ CLB Kuzeyboru đăng thông báo chia tay tay đập Trần Thị Thanh Thúy có biệt danh 4T như sau: "Cảm ơn Trần Thị Thanh Thúy. Chúng tôi đã thống nhất chia tay với VĐV Trần Thị Thanh Thúy. Từ ngày gia nhập đội bóng, 4T đã để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng đồng đội và người hâm mộ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 4T vì những kỷ niệm tuyệt vời đó".

CLB Kuzeyboru chia tay Trần Thị Thanh Thúy ẢNH: KUZEYBORU

Việc CLB Kuzeyboru chia tay Trần Thị Thanh Thúy được được dự báo trước bởi ở các trận đấu gần đây CLB này không điền tên cô vào danh sách đăng ký thi đấu. Do chưa đạt được phong độ cao sau chấn thương nên Thanh Thúy không thể trụ lại được ở CLB thuộc tốp đầu của bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An (đơn vị quản lý của Thanh Thúy) cho biết cô chia tay với đội bóng chỉ vì lý do chuyên môn chứ không có vấn đề nào khác.

Như vậy hành trình sang châu Âu thử sức trong màu áo của CLB Kuzeyboru trong vòng 2,5 tháng của ngôi sao hàng đầu bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy chính thức khép lại. Cô sẽ về nước trong vài ngày tới và có thể tìm kiếm cơ hội thi đấu ở một số nước châu Á hoặc Đông Nam Á. Trước khi đầu quân cho CLB Kuzeyboru, Thanh Thúy từng thi đấu ở Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan. VĐV 27 tuổi này cũng gặt hái rất nhiều thành công cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB VTV Bình Điền Long An.