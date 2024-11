Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Chạm trán nảy lửa

Không có bất ngờ xảy ra ở lượt đấu cuối giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 diễn ra hôm qua tại Lào Cai khi CLB VTV Bình Điền Long An đánh bại đội Hà Nội 3-0, đánh chiếm thành công ngôi nhất bảng. Đội Hóa chất Đức Giang cũng vượt qua đối thủ yếu hơn là Ngân hàng Công thương để giữ hạng ba trong khi CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa xếp hạng nhì và đương kim vô địch LPBank Ninh Bình xếp hạng tư.

CLB VTV Bình Điền Long An (áo vàng) chạm trán đương kim vô địch LPBank Ninh Bình ở bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Như vậy, 2 cặp bán kết của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được xác định. Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu giữa CLB VTV Bình Điền Long An (hạng nhất) với CLB LPBank Ninh Bình (hạng tư). Trận bán kết 2 là màn so tài giữa CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (hạng nhì) với đội Hóa chất Đức Giang (hạng ba).

Trận bán kết 1 giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB LPBank Ninh Bình diễn ra lúc 17 giờ ngày 15.11. Với ngoại binh chất lượng Joyce Agbolossou bên cạnh sức trẻ của Trà My, kinh nghiệm của Ngọc Hoa, đội VTV Bình Điền Long An tạo bất ngờ khi thắng LPbank Ninh Bình 3-0 ngay ở giai đoạn 2. Vì thế các học trò HLV Thái Quang Lai được đánh giá cao hơn khi gặp lại ở bán kết. Tuy nhiên đội LPBank Ninh Bình với tay đập chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền, sao trẻ Đặng Thị Hồng cùng các tuyển thủ Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy và ngoại binh người Thái Lan Warisara cũng rất đáng gờm. Việc chuyền hai Hoài Mi gặp chấn thương làm suy giảm phần nào sức mạnh của đội đương kim vô địch nhưng nếu phát huy được sức mạnh của dàn tuyển thủ còn lại, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng có khả năng làm nên chuyện.

Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình (áo vàng) gặp khó trên hành trình bảo vệ ngôi vương ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trận bán kết 2 giữa CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với đội Hóa chất Đức Giang diễn ra lúc 20 giờ ngày 15.11 hứa hẹn nảy lửa. Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, đội Thanh Hóa chiêu mộ được ngoại binh giỏi Liu Yanhan (Trung Quốc). Cô cùng với Đoàn Thị Xuân thi đấu bùng nổ, tạo nên bất ngờ lớn ở giải đấu năm nay. CLB Hóa chất Đức Giang cũng đầy tham vọng khi mang về ngoại binh Sharon Chepchumba Kiprono (Kenya) sát cánh cùng dàn nội binh chất lượng Bích Thủy, Tú Linh, sẵn sàng giải mã hiện tượng Thanh Hóa.

Ngoài cuộc đua vô địch thì màn đua tranh trụ hạng giữa 4 đội Hà Nội, Thái Bình, Quảng Nam, Ngân hàng Công thương cũng hứa hẹn kịch tính. Trong đó với Hà Nội, Thái Bình và Quảng Ninh thì mỗi trận đấu còn lại đều là chung kết. 2 đội có thành tích kém nhất sẽ phải xuống hạng. Các trận tranh trụ hạng sẽ bắt đầu từ ngày mai (14.11).

Các trận của vòng trụ hạng lẫn bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được trực tiếp trên kênh On Sports và các nền tảng On, On Plus của VTVcab.