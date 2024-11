Lịch thi đấu giải bóng chuyền quốc gia hôm nay: Xác định 2 cặp đấu bán kết

Trước loạt trận đấu cuối của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã xác định được 4 đội giành vé vào bán kết là CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (18 điểm), CLB VTV Bình Điền Long An (17 điểm), CLB Hóa chất Đức Giang (14 điểm), CLB LPBank Ninh Bình (14 điểm).

Ngọc Hoa cùng CLB VTV Bình Điền Long An trước cơ hội giành ngôi đầu bảng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Với việc CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và LPBank Ninh Bình đã hoàn tất thi đấu thì đội VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang đang có quyền tự quyết, có thể chọn đối thủ ở bán kết bởi còn lượt trận cuối hôm nay. Theo điều lệ, đội xếp nhất và đội xếp hạng tư sau giai đoạn 2 sẽ gặp nhau ở trận bán kết 1 còn đội xếp hạng nhì sẽ gặp đội xếp hạng ba ở trận bán kết còn lại diễn ra vào ngày 15.11.

Lúc 17 giờ hôm nay, nếu giành chiến thắng trước đội Hà Nội bất kỳ tỷ số nào, CLB VTV Bình Điền Long An kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng. Điều này rất dễ xảy ra bởi đội Hà Nội đang ở cuối bảng, khó tạo bất ngờ cho thầy trò HLV Thái Quang Lai. Khi đó CLB VTV Bình Điền Long An sẽ gặp đội xếp hạng tư, nhiều khả năng là đương kim vô địch LPBank Ninh Bình.

Đội Hóa chất Đức Giang thi đấu ấn tượng ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Lúc 20 giờ, CLB Hóa chất Đức Giang đấu lượt trận cuối của mình ở vòng loại, chạm trán với đội yếu hơn là Ngân hàng Công thương. Nếu thắng với bất kỳ tỷ số nào hoặc thua 2-3, đội Hóa chất Đức Giang vẫn đảm bảo ít nhất hạng ba còn nếu để thua 0-3 hoặc 1-3 trước CLB Ngân hàng Công thương, đội bóng của bầu Huyền sẽ xuống hạng tư và gặp đội xếp hạng nhất ở bán kết.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết, với thể thức thi đấu đổi mới, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được đánh giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Những thay đổi tích cực đã mang lại cho người hâm mộ nhiều trận cầu gay cấn, mãn nhãn kể cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng.

Trận đấu giữa CLB VTV Bình Điền Long An với đội Hà Nội, CLB Hóa chất Đức Giang với Ngân hàng Công thương hôm nay được trực tiếp trên kênh On Sports và các nền tảng On, On Plus của VTVcab.