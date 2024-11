Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia hôm nay: Cuộc chiến 'sinh tử'

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua (10.11) đã xác định 2 đội chính thức giành vé vào bán kết là CLB Thanh Hóa (18 điểm) và CLB VTV Bình Điền Long An (17 điểm). Hai tấm vé còn lại là cuộc đua giữa 3 đội Binh chủng Thông tin (13 điểm), LPBank Ninh Bình (12 điểm) và Hóa chất Đức Giang (11 điểm).

Bích Tuyền cùng CLB LPBank Ninh Bình đấu trận "sinh tử" với CLB Binh chủng Thông tin tranh vé vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ít điểm nhất trong nhóm này nhưng CLB Hóa chất Đức Giang được đánh giá lợi thế nhất bởi còn đến 2 trận so với 1 của các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, Bích Thủy cùng các đồng đội chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn là Hà Nội và Ngân hàng Công thương. Vì thế tấm vé thứ ba vào bán kết khó thoát khỏi tay đội bóng của bầu Huyền và cuộc chiến giành tấm vé còn lại giữa đương kim vô địch LPBank Ninh Bình với đội Binh chủng Thông tin sẽ rất gay cấn.

Đội Binh chủng Thông tin phải thắng LPBank Ninh Bình mới giành vé vào bán kết ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng đội LPBank Ninh Bình có mùa giải "thăng hoa" vào năm ngoái nhưng thi đấu không tốt ở giai đoạn 2 khi thua liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh là Hóa chất Đức Giang rồi VTV Bình Điền Long An. Đội Binh chủng Thông tin dẫn đầu bảng xếp hạng giai đoạn 1 nhưng vào giai đoạn 2 cũng sa sút phong độ dẫn đến tình thế phải đánh bại nhà đương kim vô địch mới có vé đi tiếp. Lâm Oanh, Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền cùng các đồng đội sẽ phải chịu sức ép tấn công lớn từ Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy bên phía LPBank Ninh Bình.

Theo lịch thi đấu hôm nay, CLB Hóa chất Đức Giang gặp CLB Hà Nội lúc 14 giờ; CLB Binh chủng Thông tin gặp LPBank Ninh Bình lúc 17 giờ; CLB Thái Bình gặp Quảng Ninh lúc 20 giờ. Các trận đấu được trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On, On Plus của VTVcab.