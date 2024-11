Kịch tính giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia: Không có Thanh Thúy vẫn cực hay

Ở những mùa giải trước đây, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, sau đó mới đến vòng chung kết tranh vô địch và trụ hạng. Kể từ mùa giải năm nay, giải đấu chỉ thi đấu một lượt, chia làm 2 giai đoạn. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV), cho biết với thể thức mới, số trận sẽ ít hơn, tính cạnh tranh cao hơn, hạn chế tối đa việc các đội nhường điểm.

Thực tế thi đấu cho thấy các đội có sự đầu tư tốt, cầu thủ đạt phong độ cao, tập trung cao độ trong từng trận đấu đã có được thành tích tương xứng. Đội Binh chủng Thông tin tuy xếp hạng nhất ở giai đoạn 1 nhưng không đạt phong độ tốt ở lượt về nên văng khỏi tốp 4, đánh mất tấm vé vào bán kết. Rất nhiều trận đấu giữa các đội cạnh tranh vào tốp 4 diễn ra kịch tính, so kè từng điểm một làm mãn nhãn người xem.

Bích Tuyền (10) cùng ĐKVĐ LPBank Ninh Bình suýt văng khỏi tốp 4 trước sự cạnh tranh quyết liệt ở giải vô địch quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đội Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã bùng nổ ở giai đoạn lượt về khi chiêu mộ được ngoại binh đẳng cấp từ Trung Quốc Liu Yanhan và có sự ăn ý dù dàn nội binh chưa sánh bằng đội Binh chủng Thông tin. Việc xếp hạng nhì vòng bảng sau giai đoạn 2, đoạt vé vào bán kết là thành tích xứng đáng của đội Thanh Hóa và họ tiếp tục nuôi hy vọng về tấm vé vào chung kết. Đội VTV Bình Điền Long An tuy không có Trần Thị Thanh Thúy đang xuất ngoại thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng kịp gọi trở lại các tay đập kỳ cựu như Ngọc Hoa, Kim Thanh. Đội bóng này còn có ngoại binh giỏi người Đức gốc Pháp Joyce Agbolossou, bên cạnh phong độ cao của tài năng trẻ Trà My. Chuyến tập huấn ở Nhật Bản trước giải giúp đội Long An khắc phục điểm yếu phòng ngự và họ đã chứng tỏ được sự tiến bộ bằng vị trí nhất bảng xếp hạng.

Đội bóng "nhà giàu" Hóa chất Đức Giang cũng cho thấy hiệu quả từ sự đầu tư khi giữ vững phong độ. Trong khi đó đội đương kim vô địch LPBank Ninh Bình tuy chưa có phong độ cao nhưng bản lĩnh của Nguyễn Thị Bích Tuyền giúp họ thoát hiểm ngoạn mục, lấy tấm vé cuối vào bán kết.

Ngày mai (15.11) sẽ diễn ra vòng bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 với 2 cặp đấu ngang tài ngang sức. Ở trận bán kết 1, CLB VTV Bình Điền Long An (hạng nhất vòng loại) gặp CLB LPBank Ninh Bình (hạng 4). Trận bán kết còn lại là CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (hạng 2) gặp CLB Hóa chất Đức Giang (hạng 3).

Ngoài cuộc đua vô địch, cuộc chiến trụ hạng giữa 4 đội Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Ngân hàng Công thương cũng hết sức gay cấn, mỗi trận đấu đều được xem là trận chung kết. Hai đội có thành tích kém sẽ phải xuống hạng. Kể từ mùa giải 2025, giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia còn hay hơn khi chỉ có 8 đội thay vì 9 như hiện nay. Trước đó CLB TP.HCM là đội đã vô địch hạng A và giành vé duy nhất lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2025.