Biến CLB Ninh Bình thành cựu vương, đội Long An vào chung kết bóng chuyền quốc gia

Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An với sức trẻ của Trà My, Khánh Vy cùng kinh nghiệm của Kim Thoa, Khánh Đang, Ngọc Hoa và ngoại binh người Pháp Joyce Agbolossou thi đấu lấn lướt ở ván 1. Ngoài khả năng phòng thủ tốt, các cô gái Long An còn tấn công hiệu quả khiến đội đương kim vô địch sở hữu dàn sao chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy cùng ngoại binh người Thái Lan Warisara cũng chịu thua 17/25.



Các cầu thủ VTV Bình Điền Long An quật ngã đương kim vô địch LPBank Ninh Bình ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Thế trận xoay chiều ở ván 2 khi Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội thi đấu bùng nổ, trong đó chuyền hai Minh Thư, người thay thế cho Hoài Mi bị chấn thương càng chơi càng tự tin, có những pha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội ghi điểm. Thắng lợi cách biệt 25/14 ở ván 2 giúp đội LPBank Ninh Bình cân bằng tỷ số 1-1 trước CLB VTV Bình Điền Long An.

Điểm yếu ở khâu phòng thủ của đội VTV Bình Điền Long An tiếp tục bị các tay đập đội LPBank Ninh Bình khai thác ở ván 3. Với sự bùng nổ của Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội đương kim vô địch tạo cách biệt điểm số lên tới 9 điểm (20/11). Nỗ lực của Trà My cùng các đồng đội giúp họ rút ngắn điểm số còn 3 điểm (20/23). Tuy nhiên ở thời điểm quan trọng, Bích Tuyền lại tỏa sáng với 2 pha ghi điểm liên tiếp giúp đội LPBank Ninh Bình giành chiến thắng 25/21, đưa đội mình vượt dẫn 2-1.

Nỗ lực của Bích Tuyền không thể giúp CLB LPBank Ninh Bình lật ngược thế cờ trước CLB VTV Bình Điền Long An ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ván đấu thứ 4 diễn ra đầy gay cấn với màn so kè điểm số quyết liệt giữa 2 đội. Ở thời điểm quyết định, Trà My thi đấu bùng nổ, ghi điểm số quan trọng mang về chiến thắng 25/22 cho CLB VTV Bình Điền Long An, giúp đội mình cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận bán kết vào ván 5 quyết định.

Ở ván đấu quyết định tấm vé vào chung kết, cầu thủ 2 đội thi đấu thận trọng, trong đó các chủ lực là Trà My (VTV Bình Điền Long An) và Bích Tuyền (LPBank Ninh Bình) được đồng đội tin tưởng trao nhiều cơ hội tấn công. 2 ngoại binh Joyce Agbolossou bên phía VTV Bình Điền Long An và Warisara của LPBank Ninh Bình cũng "lên tiếng". Pha đánh hỏng ăn của Bích Tuyền ở thời điểm quan trọng giúp các cầu thủ VTV Bình Điền Long An lên tinh thần, có mạch lên điểm tạo cách biệt 12/8 trước LPBank Ninh Bình. Kịch tính lên cao độ khi các cô gái LPBank Ninh Bình cân bằng được 13/13. Ngọc Hoa là người ghi điểm số hết sức quan trọng giúp VTV Bình Điền Long An vượt dẫn 14/13 nhưng Bích Tuyền lập tức cân bằng 14/14 cho LPBank Ninh Bình. Ngoại binh Joyce Agbolossou là người bừng sáng với 2 điểm số liên tiếp giúp CLB VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 16/14, qua đó mang về thắng lợi chung cuộc 3-2 cho đội mình.

Biến đương kim vô địch thành cựu vương, đội VTV Bình Điền Long An giành tấm vé đầu tiên vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Đối thủ của các cô gái Long An ở chung kết là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với CLB Hóa chất Đức Giang.