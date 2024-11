Mãn nhãn bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Sau những diễn biến đầy kịch tính ở vòng loại, vòng bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 diễn ra hôm qua (15.11) tại Lào Cai mang đến cho người hâm mộ nhiều pha bóng hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Đội VTV Bình Điền Long An đoạt vé vào chung kết

Ảnh: Hà Phương

Đội VTV Bình Điền Long An với sức trẻ và phong độ cao của Trà My, Khánh Vy bên cạnh kinh nghiệm của Kim Thoa, Ngọc Hoa và ngoại binh người Pháp Joyce chiếm lĩnh ngôi đầu bảng xếp hạng ở vòng loại. Chạm trán đội đương kim vô địch LPBank Ninh Bình vốn sở hữu dàn sao chủ lực đội tuyển bóng chuyền nữ VN là Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy cùng ngoại binh người Thái Lan Warisara nhưng các cô gái Long An vẫn nhập cuộc đầy tự tin để có được chiến thắng khá dễ ở ván đầu.

Bản lĩnh của Nguyễn Thị Bích Tuyền với những pha tấn công bùng nổ ở thời điểm quan trọng giúp CLB LPBank Ninh Bình dẫn ngược đối thủ 2-1. Với những gì thể hiện ở ván 2 và 3, CLB LPBank Ninh Bình tưởng chừng sẽ lặp lại chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An như ở bán kết mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên sự bùng nổ kịp lúc của Trà My giúp đội Long An cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận bán kết vào ván 5 quyết định. Người hâm mộ hai đội bóng chuyền hàng đầu VN như "nín thở" trước màn so kè điểm số trong ván đấu quyết định tấm vé vào chung kết. Đội VTV Bình Điền Long An có lúc tạo cách biệt lên 4 điểm nhưng Bích Tuyền giúp đội mình cân bằng điểm số. Kinh nghiệm của tay đập 37 tuổi Ngọc Hoa và khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh người Pháp giúp đội VTV Bình Điền Long An vươn lên giành chiến thắng ở ván 5, qua đó hạ bệ đội đương kim vô địch LPBank Ninh Bình, giành vé vào chơi trận chung kết.

Chia sẻ sau khi chật vật giành vé đầu tiên vào chung kết, HLV Thái Quang Lai (CLB VTV Bình Điền Long An) cho biết: "Đúng như chúng tôi dự báo, đội LPBank Ninh Bình tuy chơi chưa tốt ở vòng loại nhưng sở hữu nhiều gương mặt nổi bật nên rất đáng gờm. Nhiều thời điểm chúng tôi bị đội bóng này chơi lấn lướt và phải liên tục điều chỉnh về nhân sự lẫn cách chơi phù hợp. Tôi rất vui khi các gương mặt chủ lực của đội đã phát huy được tài năng đúng thời điểm quan trọng để có được chiến thắng. Một trận đấu hay, rất đáng xem".

Đối thủ của đội VTV Bình Điền Long An ở chung kết (ngày 17.11) là CLB Hóa chất Đức Giang (thắng CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa 3-1).