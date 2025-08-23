Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'vượt núi' Ba Lan ở giải thế giới

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
23/08/2025 19:33 GMT+7

20 giờ 30 hôm nay tại Phuket (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đội tuyển Ba Lan ở trận ra quân bảng G, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện xếp hạng 22 thế giới trong khi đội tuyển Ba Lan xếp hạng 3 thế giới và là hạt giống số 1 của bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 nên được đánh giá cao hơn hẳn. 

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'vượt núi' Ba Lan ở giải thế giới - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực ghi càng nhiều điểm càng tốt khi chạm trán đối thủ hạng 3 thế giới là đội tuyển Ba Lan

ẢNH: SAVA

Sở hữu dàn tay đập có chiều cao trung bình gần 1,9 m, trong đó có những gương mặt nổi bật như Magdalena Stysiak (cao 2,03 m), Agnieszka Korneluk (2 m), Czyrnianska (1,93 m), Lukasik (1,9 m)... nên sức mạnh của đội tuyển Ba Lan nằm ở các pha tấn công tầm cao. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực trong phòng thủ nhằm hạn chế khả năng tấn công của đối thủ. 

Không có tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền vì rút lui vào giờ chót, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trông chờ vào các mũi tấn công khác như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh... Đối thủ rất mạnh nên mục tiêu của các tuyển thủ Việt Nam là nỗ lực thể hiện hết khả năng và học hỏi từ đối thủ vốn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu làng bóng chuyền nữ thế giới.

