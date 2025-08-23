Truyền thông Ba Lan bất ngờ nói về 'vũ khí’ lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam: Sự bí ẩn…

Lần đầu góp mặt, bóng chuyền nữ Việt Nam mang theo ẩn số

Theo trang Siatka chuyên về bóng chuyền của Ba Lan, đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở giải vô địch thế giới, sau khi số lượng đội tham dự được mở rộng. Vì hiếm khi thi đấu ở các giải ngoài châu Á, thông tin về Việt Nam gần như rất hạn chế. Chính yếu tố này khiến đối thủ khó nắm bắt được thực lực, từ đó được xem là lợi thế bất ngờ.

Trang Siatka nhắc đến sự vắng mặt của Bích Tuyền ẢNH: Siatka

Trang này cũng nhắc đến sự thiếu vắng của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền và đánh giá đây là tổn thất lớn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngoài sự bí ẩn trên bình diện quốc tế, bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua cũng đang có bước tiến mạnh mẽ trong khu vực và châu lục. Đội tuyển hiện được đánh giá là số 2 Đông Nam Á, chỉ đứng sau Thái Lan, đồng thời nằm trong tốp 5 châu Á. Một số gương mặt trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy đang thi đấu ở nước ngoài, mang lại nhiều kinh nghiệm và sự tự tin cho toàn đội. Chính nền tảng này giúp Việt Nam nhận được sự kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn tầm, và việc góp mặt tại giải vô địch thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển vượt bậc của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ba Lan vẫn được đánh giá vượt trội ở bảng G

Trong khi đó, đội tuyển Ba Lan được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng G, nơi còn có Đức và Kenya. HLV Stefano Lavarini có trong tay nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như Magdalena Stysiak, Agnieszka Korneluk hay hai chuyền hai dày dạn kinh nghiệm Katarzyna Wenerska và Marlena Kowalewska.

Ở Nations League vừa qua, Ba Lan giành HCĐ và Korneluk chơi nổi bật trong trận thắng 3-1 ở trận tranh hạng ba. Truyền thông nước này tin rằng, trước đối thủ lần đầu dự giải như Việt Nam, Ba Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu duy trì lối chơi ổn định.

Dù được đánh giá vượt trội, giới chuyên môn tại Ba Lan vẫn cho rằng những trận mở màn luôn tiềm ẩn bất ngờ bởi yếu tố tâm lý. Một set thua trước Việt Nam cũng đã có thể xem là cú sốc.

Trận đấu giữa Ba Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 23.8 và phát trực tiếp trên trang web trả phí của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB).