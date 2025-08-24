Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới hôm nay: Thái Lan đi tiếp?

Bóng chuyền nữ Thái Lan gặp đối thủ nào?

Ở ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) thất thủ 1-3 trước Ba Lan (hạng 3 thế giới) nên muốn đi tiếp vào vòng loại trực tiếp phải thắng 2 đối thủ còn lại ở bảng G là Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 27 thế giới, tụt hạng sau trận thua Đức). Trong khi đó ở bảng A, chủ nhà Thái Lan (hạng 21 thế giới) sau khi bỏ túi 3 điểm ở trận ra quân với Ai Cập, chỉ cần thắng Thụy Điển (hạng 25 thế giới) là sớm giành vé đi tiếp ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan quyết tâm đánh bại Thụy Điển để giành vé vào vòng loại trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 trên sân nhà ẢNH: FIVB

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với Thụy Điển lúc 20 giờ 30 hứa hẹn gay cấn bởi đội chủ nhà với dàn tay đập chất lượng như Chatchu-on, Thatdao, Pimpichaya được đánh giá không hề thua kém so với đối thủ Thụy Điển. Ở trận ra quân, Thái Lan để đội bóng có thứ hạng thấp nhất giải là Ai Cập giành được 1 ván thắng trong khi Thụy Điển chơi rất hay, chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước Hà Lan (hạng 9 thế giới). Vì thế nếu đánh bại được Thái Lan, Thụy Điển sẽ đẩy đối thủ vào "đường cùng" khi buộc phải thắng Hà Lan ở lượt trận cuối.

Cũng trong hôm nay diễn ra các trận đấu được chờ đợi như Ý gặp Cuba (17 giờ, bảng B), Bỉ gặp Slovakia (20 giờ 30, bảng B), Brazil gặp Pháp (19 giờ 30, bảng C), Mỹ gặp Argentina (19 giờ 30, bảng D). Trận đấu giữa Brazil (hạng 2 thế giới) với Pháp (hạng 14 thế giới) nhằm tranh ngôi đầu bảng C còn trận đấu giữa Mỹ với Argentina cũng tranh vị trí nhất bảng D.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vào ngày mai (25.8), gặp đội tuyển Đức ẢNH: FIVB

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được nghỉ ngơi 1 ngày trước khi bước vào lượt trận thứ hai bảng G, chạm trán với đội tuyển Đức. Sau màn thể hiện ấn tượng trước Ba Lan, người hâm mộ kỳ vọng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ thi đấu bùng nổ, tạo bất ngờ cho đội tuyển Đức đang xếp hạng 11 thế giới. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Đức diễn ra lúc 17 giờ ngày mai (25.8).



