Thời sự

TP.HCM: Phường Nhiêu Lộc lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thúy Liễu
Thúy Liễu
22/08/2025 13:22 GMT+7

Phường Nhiêu Lộc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời phát động phong trào giữ gìn bình yên địa bàn.

Ngày 22.8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc tổ chức chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2025.

Phường Nhiêu Lộc được sáp nhập từ các phường 9, 11, 12, 14 của quận 3 cũ, rộng hơn 1,7 km2, dân số hơn 88.000 người. Đây là địa bàn đông dân cư, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động, cũng tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Phát biểu tại ngày hội, bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, cho biết thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những chuyển biến tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân. Các kế hoạch phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… được triển khai đồng bộ, nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được mở, góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bà Hiền thẳng thắn nhìn nhận, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số nơi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sự phát huy hết hiệu quả, chưa tạo được nhiều gương điển hình tích cực hay nguồn tin giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

TP.HCM: Phường Nhiêu Lộc lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh 1.

Lễ ký kết kế hoạch liên tịch và giao ước thi đua giữa Công an phường Nhiêu Lộc với các đơn vị trên địa bàn về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ẢNH: C.T.V

Để khắc phục những hạn chế, phường Nhiêu Lộc đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải coi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc quán triệt đầy đủ các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 44 và Chỉ thị số 09, sẽ là nền tảng để xây dựng "thế trận lòng dân", gắn an ninh nhân dân với quốc phòng toàn dân.

Phong trào cần được tổ chức thiết thực, sôi nổi và rộng khắp, từ khu dân cư đến trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Thông qua đó, phát hiện và xây dựng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình hiệu quả như "Tổ tự quản an ninh trật tự", "Camera an ninh", "Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội".

Công an phường Nhiêu Lộc sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch, đưa nội dung phong trào đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Theo báo cáo, từ khi thành lập đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Nhiêu Lộc được giữ vững ổn định. Công an phường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính, phòng cháy chữa cháy đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, vai trò của người dân ngày càng rõ nét, thể hiện qua tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Nhiêu Lộc tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo, tờ rơi, rao vật… góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên các tuyến đường. Đồng thời, phường Nhiêu Lộc còn vận động người dân giao nộp hung khí, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

