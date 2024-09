UEFA Nations League: 'Mưa gôn' cho Đức, Hà Lan

Pháp tiếp Bỉ ở "bảng tử thần", trong khi hai đội vừa thắng hoành tráng ngay trận ra quân là Hà Lan và Đức chuẩn bị đụng độ - đấy sẽ là những trận cầu đáng chú ý của loạt đấu thứ hai tại Nations League. Loạt trận sẽ khép lại vào rạng sáng 11.9 (theo giờ VN). Ở loạt trận đầu tiên, đa số đội mạnh tỏ ra hài lòng, nhất là Đức và Hà Lan như vừa nêu.

Tiền đạo Joshua Zirkzee (phải) góp công giúp Hà Lan thắng đậm Bosnia & Herzegovina

ẢNH: REUTERS

Lần đầu tiên đá chính trong đội tuyển Hà Lan, tiền đạo Joshua Zirkzee của M.U đã có bàn mở tỷ số khá sớm, góp công giúp Hà Lan thắng đậm 5-2 trước Bosnia & Herzegovina. 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Hà Lan trong trận này: Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst và Xavi Simons. Dù sao đi nữa, trận đấu không chênh lệch như sự thể hiện của tỷ số. Lão tướng Edin Dzeko gỡ được 2-3, giúp Bosnia duy trì hy vọng từ phút 73. Mãi đến gần cuối trận, chủ nhà Hà Lan mới ghi liền 2 bàn để thắng dứt điểm.

Cũng ở bảng 3 của League A này, Đức đè bẹp Hungary 5-0 với 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn: Niclas Fullkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic, Kai Havertz. Trận Hà Lan - Đức vào rạng sáng 11.9 sắp tới tại Amsterdam do vậy rất đáng chờ xem. Cũng trên sân nhà, Hà Lan từng thắng Đức đến 3-0 ở vòng bảng của kỳ Nations League đầu tiên (mùa bóng 2018-2019), dẫn đến hệ lụy sau đó là Mannschaft rớt hạng (xuống League B thi đấu ở mùa giải kế tiếp).

Đáng chú ý nhất trong loạt trận vừa qua ở League A là chiến thắng 3-1 của Ý, ngay trên sân Pháp, tại bảng 2. Bradley Barcola chỉ mất 13 giây để mở tỷ số cho Pháp, nhưng Ý vẫn dễ dàng thắng ngược do công của Federico Dimarco, Davide Frattesi và Giacomo Raspadori. Ngoài Pháp và Ý thì bảng này còn có Bỉ (vừa thắng Israel 3-1). Cristiano Ronaldo vẫn đang kéo dài vinh quang ở đội tuyển Bồ Đào Nha, khi anh ghi bàn trong trận thắng Croatia 2-1 ở ngày khai mạc Nations League mùa này. Đội ĐKVĐ của cả Nations League lẫn EURO là Tây Ban Nha thì chỉ hòa 0-0 trên sân Serbia. Trận đấu thứ hai của Tây Ban Nha đã diễn ra lúc rạng sáng nay, 9.9 (làm khách trên sân Thụy Sĩ).

Đội tuyển Anh, do ông Lee Carsley huấn luyện tạm thời sau khi chia tay HLV Gareth Southgate, chỉ được đá ở League B mùa này. Họ vừa thắng dễ 2-0 trên sân Ireland và chuẩn bị đá trận thứ hai với Phần Lan vào rạng sáng 11.9. Khá nhiều nét mới đã được "Tam sư" thể hiện so với thời kỳ ông Southgate huấn luyện. Trent Alexander-Arnold đá hậu vệ phải và tỏa sáng trong vai trò tổ chức, như chính anh trong lối chơi sở trường ở Liverpool. Jack Grealish tỏ ra xuất sắc khi tự do di chuyển ở vị trí "số 10". Trong khung thành, Jordan Pickford giờ đã chuyền ngắn rất nhiều, không còn thường xuyên phát bóng dài như thời HLV Southgate. Trong lối chơi "phối hợp từ hàng thủ" ở trận thắng Ireland, Pickford giờ chỉ chuyền dài 19% - khác hẳn tỷ lệ chuyền dài 71% hoặc 69% như trong các trận ra quân hoặc chung kết EURO 2024 (gặp Serbia, Tây Ban Nha). Nếu xem đây là khởi điểm của hành trình hướng tới World Cup 2026 thì nhìn chung đội Anh của ông Carsley đã làm cho báo chí Anh hài lòng (dù chưa biết HLV Carsley sẽ còn huấn luyện đến bao giờ).