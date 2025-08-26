Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games
Video Thể thao

Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games

Hồ Hiền
Hồ Hiền
26/08/2025 14:30 GMT+7

Báo chí Thái Lan ngày 25.8 đưa tin, Ủy ban Olympic Thái Lan mới đây đã công bố thông tin về những thay đổi quan trọng tại SEA Games 33, trong đó có 2 sự việc gây tranh cãi là đoàn thể thao Campuchia và kiểm tra giới tính VĐV.

Ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games và là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, cho biết thông tin Hội đồng SEA Games yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV xuống còn 200 người là không chính xác.

Ông chia sẻ Campuchia đã đăng ký khoảng 400-500 VĐV và việc thể thao nước này cử bao nhiêu VĐV tham gia là tùy thích.

Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games

Trước đó, báo chí Thái Lan đồng loạt thông tin, tại cuộc họp với Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á ngày 20.8, đoàn thể thao Campuchia xác nhận tham dự SEA Games 33 với 600 VĐV và khoảng hơn 100 quan chức. Con số này giảm so với tổng số hơn 1.600 người trước đó.

Sau khi có thông tin về số lượng VĐV Campuchia, có một số luồng thông tin cho rằng ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games và là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33 xuống còn không quá 200 người, vì lo ngại nước chủ nhà Thái Lan không đảm bảo được an ninh đầy đủ. Ông Chaiyaphak Siriwat phủ nhận thông tin này.

Trước đó, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamroeun cũng đã bác bỏ các thông tin khi trả lời phỏng vấn báo chí địa phương vào ngày 22.8.

Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SIAMSPORT

Trước đó nữa, báo chí Thái Lan cũng đăng tải thông tin thể thao Campuchia dự SEA Games 33 chỉ với 57 VĐV.

Ông Vath Chamroeun một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng về việc báo chí Thái Lan luôn đăng tải các thông tin không chính xác.

Ông Chamroeun kêu gọi người dân Campuchia và những người hâm mộ thể thao nên chờ vào những tài liệu bằng văn bản hoặc thông báo chính thức.

Theo Khmer Times, Ủy ban Olympic Campuchia dự kiến sẽ có cuộc thảo luận nội bộ trước khi xác nhận quy mô của thể thao Campuchia dự SEA Games 33 với bao nhiêu VĐV.

Về các vấn đề liên quan việc kiểm tra giới tính các VĐV, Hội đồng SEA Games cũng đã có những chia sẻ quan trọng. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin. 

Tin liên quan

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Dù đối đầu với đội tuyển nữ Đức, đứng trên họ 11 bậc trên bảng xếp hạng FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường, đặc biệt là trong set 3, nhưng không thể tạo bất ngờ và đành chấp nhận thua 0-3.

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

Khám phá thêm chủ đề

Olympic Thái Lan Sea games VĐV Campuchia Báo chí Thái Lan SEA Games 33 Ủy ban Olympic Thái Lan Chaiyaphak Siriwat
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận