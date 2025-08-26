Ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games và là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, cho biết thông tin Hội đồng SEA Games yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV xuống còn 200 người là không chính xác.

Ông chia sẻ Campuchia đã đăng ký khoảng 400-500 VĐV và việc thể thao nước này cử bao nhiêu VĐV tham gia là tùy thích.

Olympic Thái Lan phủ nhận ép Campuchia giảm số lượng VĐV tại SEA Games

Trước đó, báo chí Thái Lan đồng loạt thông tin, tại cuộc họp với Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á ngày 20.8, đoàn thể thao Campuchia xác nhận tham dự SEA Games 33 với 600 VĐV và khoảng hơn 100 quan chức. Con số này giảm so với tổng số hơn 1.600 người trước đó.

Sau khi có thông tin về số lượng VĐV Campuchia, có một số luồng thông tin cho rằng ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games và là Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan yêu cầu Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33 xuống còn không quá 200 người, vì lo ngại nước chủ nhà Thái Lan không đảm bảo được an ninh đầy đủ. Ông Chaiyaphak Siriwat phủ nhận thông tin này.

Trước đó, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamroeun cũng đã bác bỏ các thông tin khi trả lời phỏng vấn báo chí địa phương vào ngày 22.8.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SIAMSPORT

Trước đó nữa, báo chí Thái Lan cũng đăng tải thông tin thể thao Campuchia dự SEA Games 33 chỉ với 57 VĐV.

Ông Vath Chamroeun một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng về việc báo chí Thái Lan luôn đăng tải các thông tin không chính xác.

Ông Chamroeun kêu gọi người dân Campuchia và những người hâm mộ thể thao nên chờ vào những tài liệu bằng văn bản hoặc thông báo chính thức.

Theo Khmer Times, Ủy ban Olympic Campuchia dự kiến sẽ có cuộc thảo luận nội bộ trước khi xác nhận quy mô của thể thao Campuchia dự SEA Games 33 với bao nhiêu VĐV.

Về các vấn đề liên quan việc kiểm tra giới tính các VĐV, Hội đồng SEA Games cũng đã có những chia sẻ quan trọng. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.