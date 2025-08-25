Trận thua này cũng khép lại cơ hội vào vòng sau của các cô gái Việt Nam ở lần đầu dự giải nhưng kết quả này là điều đã được lường trước khi cả Ba Lan và Đức đều là các đội mạnh tốp đầu thế giới.

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định rằng mặc dù màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam rất tốt, nhưng vẫn cần cải thiện để đạt được thành tích cao hơn. Ông nhấn mạnh đội tuyển đã có một trận đấu ấn tượng và tin rằng với những trận đấu như vậy, đội sẽ tiếp tục tiến bộ.

Theo HLV Tuấn Kiệt, mọi người sẽ học hỏi được nhiều từ những trận đấu này và đó là cơ hội để đội tuyển tiếp tục vươn lên. Đây là một trận đấu đáng nhớ, không chỉ về kết quả mà còn về kinh nghiệm. Với mỗi trận đấu như thế này, đội tuyển sẽ có thêm kinh nghiệm quý báu và vì vậy, mọi trận đấu đều rất quan trọng. HLV Tuấn Kiệt tin tưởng rằng đội tuyển sẽ tiếp tục học hỏi và tiến bộ trong thời gian tới.



