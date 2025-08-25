Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’
Video Thể thao

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/08/2025 21:56 GMT+7

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tự hào về màn trình diễn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025, dù thất bại 0-3 trước đội tuyển nữ Đức. Ông nhấn mạnh rằng đây là một trải nghiệm quý giá giúp các học trò trưởng thành và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Tự động phát

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

Đang chạy

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

Highlight CLB Becamex TP.HCM CLB CAHN: Quang Hải chói sáng

Highlight CLB Becamex TP.HCM CLB CAHN: Quang Hải chói sáng

Chân dung đội tuyển nữ Đức - ‘ngọn núi’ tiếp theo với bóng chuyền Việt Nam

Chân dung đội tuyển nữ Đức - ‘ngọn núi’ tiếp theo với bóng chuyền Việt Nam

Highlight Đà Nẵng 0-1 Hà Tĩnh: Chủ nhà gục ngã tiếc nuối

Highlight Đà Nẵng 0-1 Hà Tĩnh: Chủ nhà gục ngã tiếc nuối

Highlight Hải Phòng 3-1 PVF-CAND: Mưa bàn thắng ở Lạch Tray

Highlight Hải Phòng 3-1 PVF-CAND: Mưa bàn thắng ở Lạch Tray

Highlight SLNA 2-1 Nam Định: Cú sốc trên sân Vinh

Highlight SLNA 2-1 Nam Định: Cú sốc trên sân Vinh

Highlight Hà Nội 0-0 HAGL: Chia điểm bất ngờ

Highlight Hà Nội 0-0 HAGL: Chia điểm bất ngờ

Highlight Ninh Bình 4-0 Thanh Hóa: Tân binh mang đến cú sốc lớn

Highlight Ninh Bình 4-0 Thanh Hóa: Tân binh mang đến cú sốc lớn

Trận thua này cũng khép lại cơ hội vào vòng sau của các cô gái Việt Nam ở lần đầu dự giải nhưng kết quả này là điều đã được lường trước khi cả Ba Lan và Đức đều là các đội mạnh tốp đầu thế giới.

HLV Tuấn Kiệt tự hào về học trò ở lần đầu ra thế giới: ‘Đây là trải nghiệm quý giá’

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định rằng mặc dù màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam rất tốt, nhưng vẫn cần cải thiện để đạt được thành tích cao hơn. Ông nhấn mạnh đội tuyển đã có một trận đấu ấn tượng và tin rằng với những trận đấu như vậy, đội sẽ tiếp tục tiến bộ.

Theo HLV Tuấn Kiệt, mọi người sẽ học hỏi được nhiều từ những trận đấu này và đó là cơ hội để đội tuyển tiếp tục vươn lên. Đây là một trận đấu đáng nhớ, không chỉ về kết quả mà còn về kinh nghiệm. Với mỗi trận đấu như thế này, đội tuyển sẽ có thêm kinh nghiệm quý báu và vì vậy, mọi trận đấu đều rất quan trọng. HLV Tuấn Kiệt tin tưởng rằng đội tuyển sẽ tiếp tục học hỏi và tiến bộ trong thời gian tới.


Tin liên quan

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Dù đối đầu với đội tuyển nữ Đức, đứng trên họ 11 bậc trên bảng xếp hạng FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường, đặc biệt là trong set 3, nhưng không thể tạo bất ngờ và đành chấp nhận thua 0-3.

'Kình ngư tập sự' cùng Ánh Viên: Hành trình phòng chống đuối nước cho trẻ em miền Tây

Highlight CLB Becamex TP.HCM CLB CAHN: Quang Hải chói sáng

Khám phá thêm chủ đề

HLV Tuấn Kiệt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận