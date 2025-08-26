Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/08/2025 00:01 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN, đặc biệt Trần Thị Thanh Thúy thi đấu đầy nỗ lực nhưng 'lực bất tòng tâm' trước đội tuyển Đức chơi hay hơn ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới diễn ra hôm qua (25.8) tại Thái Lan. Ở trận đấu cuối cùng ở vòng loại, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ quyết để lại dấu ấn.

THANH THÚY XUẤT SẮC

Đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới) cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ sau khi chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nữ VN (hạng 22 thế giới) thể hiện ấn tượng ở trận ra quân trước đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới). Ra sân với nhân sự mạnh nhất và tập trung cao độ ngay từ đầu, đội tuyển Đức tạo thế trận lấn lướt. Họ cũng hóa giải thành công mũi đánh lợi hại nhất của đội tuyển VN là Vi Thị Như Quỳnh, đồng thời hạn chế được khả năng tấn công nhanh từ Trần Thị Bích Thủy. Chính vì thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dần điều chỉnh lối chơi, có thời điểm phải rút 2 tuyển thủ này ra nghỉ.

Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?- Ảnh 1.

Thông số của mỗi tuyển thủ

Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?- Ảnh 2.

Thanh Thúy tạo ấn tượng

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?- Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN thi đấu đầy nỗ lực trước đội tuyển Đức

ẢNH: FIVB

Nhờ lực lượng đồng đều, đội tuyển Đức triển khai tấn công hiệu quả, gây sức ép ngay từ tình huống giao bóng. Sự năng động trên hàng công giúp bộ ba Weitzel, Orthmann, Almeier hiệu quả ở những pha tấn công tầm cao lẫn những cú đánh nhanh. Weitzel ghi 15 điểm, Orthmann ghi 14 điểm, Almeier ghi 13 điểm trong chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Đức giúp họ sớm giành vé vào vòng trong.

Đội tuyển VN cũng có trận đấu đáng khen khi từng tuyển thủ được trao cơ hội ra sân đều chơi lăn xả, cố gắng thể hiện hết khả năng. Trong bối cảnh Như Quỳnh, Bích Thủy bị đối thủ "bắt bài", đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy có những khoảnh khắc bùng nổ. Nhiều thời điểm bóng được chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh dồn hết cho chủ công Thanh Thúy và cô vừa đánh bóng tầm cao uy lực, vừa xử lý bóng ngắn hiệu quả. Tay đập cao 1,90 m đã xuất sắc ghi đến 17 điểm cho đội tuyển VN trong trận thua 0-3 trước đội tuyển Đức. Không những thế, Thanh Thúy còn có những tình huống hỗ trợ phòng thủ, bắt bước một hiệu quả. Trận đấu đánh dấu sự trở lại của Thanh Thúy sau thời gian hơn 1 năm chưa thể lấy lại phong độ cao nhất vì chấn thương.

QUYẾT THẮNG đội bóng chuyền nữ KENYA

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Đội tuyển VN đã thua 2 trận trước Ba Lan và Đức. Đó là 2 đội bóng thuộc tốp đầu thế giới và kết quả chuyên môn đã được dự báo trước. Tuy nhiên, các tuyển thủ VN đã thi đấu rất tốt ở 2 trận vừa qua. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu còn lại với đội tuyển Kenya".

Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?- Ảnh 4.

Mong rằng ở trận đấu ngày 27.8 sẽ có kết quả tốt như ở giải giao hữu

Lịch thi đấu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: Rời giải thế giới bằng trận thắng Kenya?- Ảnh 5.

Trận thua đội tuyển Đức với tỷ số 0-3 khiến đội tuyển VN bị trừ 6,26 điểm nhưng vẫn giữ được hạng 22 thế giới. Với việc để thua 2 trận, VN hết cơ hội giành vé vào vòng loại trực tiếp dành cho đội xếp nhất, nhì bảng. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội dồn quyết tâm cho lượt trận cuối vòng bảng chạm trán với đội tuyển Kenya (hạng 25 thế giới). Trận đấu diễn ra vào 17 giờ ngày 27.8. 

Đối thủ Kenya được đánh giá "cân tài cân sức" với đội tuyển VN, là cơ hội để các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có chiến thắng trong lần đầu tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới. Trước khi đến Thái Lan tham dự giải thế giới, đội tuyển Kenya đến VN tập huấn, thi đấu giao hữu với đội tuyển VN và đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển VN đánh bại Kenya 4-0 ở trận giao hữu, nhưng tái đấu ở giải vô địch thế giới, dự báo sẽ khó khăn hơn bởi đây là đối thủ có thực lực và sở hữu tay đập Adhiambo đầy sức mạnh, hiệu quả.

