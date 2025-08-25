HLV Tuấn Kiệt nói rất hay về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: ‘Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn…’

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm quý giá, đẩy lùi được áp lực

Trong trận đấu này, dù đối đầu với đội tuyển nữ Đức, đối thủ đứng trên đội tuyển Việt Nam đến 11 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã không tỏ ra lép vế. Mặc dù để thua cả 3 set với các tỷ số 18-25, 17-25, 21-25, nhưng đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu kiên cường và có những pha bóng đầy ấn tượng, đặc biệt là trong set 3 khi họ đã có những thời điểm dẫn trước đội tuyển Đức.

Đội tuyển nữ Đức giành chiến thắng trước Việt Nam với tỷ số 3-0

HLV Tuấn Kiệt cho biết: "Trong hai trận đấu vừa qua, dù không giành được chiến thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một phong độ rất tốt, đặc biệt là trước những đối thủ có thứ hạng cao như đội tuyển nữ Đức và Ba Lan. Mặc dù kết quả không như mong muốn, nhưng các cầu thủ đã cống hiến hết mình, tạo ra những pha bóng đẹp mắt và đẩy lùi mọi áp lực. Đây là những trải nghiệm quý giá cho đội bóng".

HLV Tuấn Kiệt dành lời khen cho nỗ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

HLV Tuấn Kiệt cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối đầu với những đội bóng mạnh. "Dù Đức là đội xếp hạng cao, chúng ta vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu. Đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ học hỏi và phát triển. Chúng tôi vẫn cần tiếp tục nỗ lực và cải thiện bản thân qua mỗi trận đấu. Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt, và tôi tin rằng với những trận đấu như thế này, chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi trận đấu là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành," HLV Tuấn Kiệt kết luận.

Cuối cùng, HLV Tuấn Kiệt bày tỏ hy vọng đội tuyển sẽ kết thúc giải đấu với một chiến thắng trong trận gặp đội tuyển nữ Kenya, qua đó tạo dấu ấn đẹp tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.

Đội tuyển nữ Đức trẻ nhưng mạnh mẽ

Trong khi đó, HLV Bregoli của đội tuyển Đức cũng dành lời khen cho màn trình diễn thuyết phục của các học trò, chủ yếu là các tuyển thủ trẻ: "Dù thắng hay thua, mỗi trận đấu đều là một bước đi quan trọng để các cầu thủ có thể phát triển. Khi bạn có những cầu thủ trẻ trong đội, như các cầu thủ của tôi, và tham gia vào giải đấu này, họ cần phải tích lũy kinh nghiệm. Mỗi trận đấu là một viên đá nhỏ mà bạn thêm vào trải nghiệm của mình, để trở thành một đội mạnh hơn hoặc một cầu thủ xuất sắc hơn," ông Bregoli chia sẻ.

HLV của đội tuyển nữ Đức cũng rất hài lòng về các tuyển thủ trẻ ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Đức tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng G và sẽ hướng tới trận đấu quyết định với đội tuyển nữ Ba Lan. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu trận thủ tục với Kenya ở lượt trận cuối. Thanh Thúy và các đồng đội chắc chắn muốn có chiến thắng để có lời chia tay đẹp với lần đầu tiên được chơi ở đấu trường đẳng cấp này.



