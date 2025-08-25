Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em

Ánh Viên phát động chương trình "Kình ngư tập sự"

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng nghìn trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và nơi thiếu điều kiện tiếp cận bể bơi cũng như các khóa học an toàn dưới nước. Những mất mát này để lại nỗi đau không chỉ cho gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội.

Từ đó, chương trình "Kình ngư tập sự" ra đời mang ý nghĩa thiết thực, do cựu kình ngư Ánh Viên phát động. Với sự đồng hành của Công ty Thép Tây Đô, mỗi địa phương tham gia sẽ được trao tặng 500 phao bơi sinh tồn cùng 500 cuốn sách giáo dục về phòng chống đuối nước. Dự kiến, chiến dịch sẽ được triển khai tại 6 tỉnh, thành trong năm nay, tạo cơ hội để hàng nghìn trẻ em được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân.

Chương trình "Kinh ngư tập sự" khai mạc tại An Giang vào ngày 24.8 ẢNH: BTC

Kể từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Ánh Viên đã dành nhiều tâm huyết cho công tác huấn luyện và các hoạt động xã hội. Cô chia sẻ rằng bơi lội không chỉ là thể thao đỉnh cao, mà quan trọng hơn, đó còn là một kỹ năng sống có thể cứu mạng con người. Những dự án của Ánh Viên trong nhiều năm qua đã góp phần gieo mầm hy vọng về một tương lai an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam.

Cựu kình ngư xuất sắc nhất Đông Nam Á tận tình hướng dẫn cho các em nhỏ ẢNH: BTC

Kể từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên luôn dành tâm huyết cho các hoạt động phổ cập bơi ẢNH: BTC