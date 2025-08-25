Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em

Nghi Thạo
Nghi Thạo
25/08/2025 12:27 GMT+7

Ngày 24.8 tại An Giang, cựu kình ngư nổi tiếng Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức khởi động chương trình cộng đồng mang tên "Kình ngư tập sự". Hoạt động này nhằm mục tiêu phòng chống đuối nước và phát triển kỹ năng bơi lội cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Ánh Viên phát động chương trình "Kình ngư tập sự"

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng nghìn trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và nơi thiếu điều kiện tiếp cận bể bơi cũng như các khóa học an toàn dưới nước. Những mất mát này để lại nỗi đau không chỉ cho gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội.

Từ đó, chương trình "Kình ngư tập sự" ra đời mang ý nghĩa thiết thực, do cựu kình ngư Ánh Viên phát động. Với sự đồng hành của Công ty Thép Tây Đô, mỗi địa phương tham gia sẽ được trao tặng 500 phao bơi sinh tồn cùng 500 cuốn sách giáo dục về phòng chống đuối nước. Dự kiến, chiến dịch sẽ được triển khai tại 6 tỉnh, thành trong năm nay, tạo cơ hội để hàng nghìn trẻ em được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân.

'Tiểu tiên cá' Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em - Ảnh 1.

Chương trình "Kinh ngư tập sự" khai mạc tại An Giang vào ngày 24.8

ẢNH: BTC

Kể từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu, Ánh Viên đã dành nhiều tâm huyết cho công tác huấn luyện và các hoạt động xã hội. Cô chia sẻ rằng bơi lội không chỉ là thể thao đỉnh cao, mà quan trọng hơn, đó còn là một kỹ năng sống có thể cứu mạng con người. Những dự án của Ánh Viên trong nhiều năm qua đã góp phần gieo mầm hy vọng về một tương lai an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam.

'Tiểu tiên cá' Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em - Ảnh 2.

Cựu kình ngư xuất sắc nhất Đông Nam Á tận tình hướng dẫn cho các em nhỏ

ẢNH: BTC

'Tiểu tiên cá' Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em - Ảnh 3.
'Tiểu tiên cá' Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em - Ảnh 4.

Kể từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Ánh Viên luôn dành tâm huyết cho các hoạt động phổ cập bơi

ẢNH: BTC

'Tiểu tiên cá' Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em - Ảnh 5.
'Tiểu tiên cá' Ánh Viên phát động chương trình rất ý nghĩa cho trẻ em - Ảnh 6.

Ánh Viên dành sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ

ẢNH: BTC

