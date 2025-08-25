Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội tuyển Đức: Tự tin xung trận

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
25/08/2025 15:59 GMT+7

17 giờ hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) thi đấu lượt trận thứ hai bảng G, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, chạm trán đội tuyển Đức (hạng 11 thế giới).

Cục diện bảng G trước vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới như sau: đội tuyển Đức (3 điểm), đội tuyển Ba Lan (3 điểm) chia nhau nhất, nhì bảng còn đội tuyển Việt Nam (0 điểm), đội tuyển Kenya (0 điểm) chia nhau 2 vị trí còn lại. Nếu muốn đi tiếp vào vòng trong, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng đội tuyển Đức. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn hẳn, mục tiêu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt ra là tự tin chơi hết khả năng. 

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội tuyển Đức: Tự tin xung trận - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững sự tự tin khi đối mặt đội tuyển Đức

ẢNH: FIVB

Sức mạnh của đội tuyển Đức đến từ bộ ba Alsmeier, Weske, Weizel - những cây ghi điểm hàng đầu trong trận ra quân trong chiến thắng 3-0 trước Kenya. Lối chơi của tuyển Đức cũng đa dạng, hiệu quả ngay từ những cú phát bóng tấn công đầy uy lực đồng thời tổ chức phòng ngự kín kẽ. Để hạn chế sức mạnh của đối thủ, đội tuyển Việt Nam cần tập trung cao độ cho khâu phòng thủ, bắt bước một. Bên cạnh đó các cô gái Việt Nam cũng cần triển khai tấn công đa dạng, tạo bất ngờ cho đối thủ. 

Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy là 2 mũi tấn công chơi hay ở trận thua 1-3 trước Ba Lan và được kỳ vọng tỏa sáng khi chạm trán với đội tuyển Đức. Ngoài ra đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng trông chờ vào các gương mặt khác như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh...

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu đội tuyển Đức: Tự tin xung trận - Ảnh 2.

Các cô gái bóng chuyền Việt Nam muốn cống hiến hết khả năng trước đội tuyển Đức

ẢNH: FIVB

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng các học trò giữ vững sự tự tin, phát huy hết khả năng để có trận đấu hay trước đội tuyển Đức chứ không quá quan trọng kết quả trận đấu bởi mục tiêu  ban đầu mà toàn đội đặt ra là học hỏi, trui rèn trong lần đầu bước ra giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới nơi góp mặt của các đội rất mạnh. 

