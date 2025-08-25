Thanh Thúy gánh hàng công, bóng chuyền nữ Việt Nam thua Đức: Chờ thắng Kenya trước khi rời giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đức vẫn quá mạnh

Dù đối đầu với đội tuyển nữ Đức, đối thủ xếp hạng cao hơn đến 11 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không hề tỏ ra lép vế. Trong set 1, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạo ra thế trận đôi công khá ngang ngửa với đội tuyển Đức.

Đội trưởng Thanh Thúy của Việt Nam và đội trưởng Camilla Weitzel của Đức

Tại nhiều thời điểm, đội tuyển Việt Nam bắt kịp điểm số của đối thủ nhờ những pha ghi điểm ấn tượng của Nguyễn Thị Trinh và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, đội tuyển Đức đã chứng tỏ bản lĩnh với những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, giúp họ vượt lên từ điểm số thứ 15 và duy trì khoảng cách an toàn 6-7 điểm. Kết quả, Đức giành chiến thắng trong set 1 với tỷ số 25-18.

Bước sang set 2, đội tuyển Đức đã dần bắt nhịp được trận đấu và làm chủ hoàn toàn thế trận. Từ điểm thứ 4, đội bóng này đã liên tiếp có những chuỗi lên điểm ấn tượng, xây dựng một khoảng cách an toàn. Đôi lúc, cách biệt giữa hai đội lên tới 12 điểm.

Đức đang xếp hạng 11 thế giới còn Việt Nam xếp hạng 22

Mặc dù đội trưởng Thanh Thúy đã thi đấu đầy nỗ lực và ghi nhiều điểm quan trọng, nhưng sự cố gắng của một cá nhân là chưa đủ để Việt Nam tạo nên bất ngờ. Dù đội tuyển Việt Nam có một series ghi 5 điểm liên tiếp để rút ngắn khoảng cách, họ vẫn phải chấp nhận thua set 2 với tỷ số 25-17.

Điểm sáng Thanh Thúy

Không còn gì để mất, đội tuyển nữ Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ ở set 3. Bám đuổi từng điểm số ở những thời điểm đầu, cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước với cách biệt vài điểm từ điểm số thứ 6. Đây cũng là set đấu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định trao cơ hội cho Nguyễn Thị Uyên và Nguyễn Thị Phương. Tuy nhiên, lợi thế này không duy trì được lâu, khi đội tuyển nữ Đức đã có một chuỗi lên điểm ấn tượng đến từ cả các pha tấn công biên, chắn bóng và phát bóng ăn điểm trực tiếp.

Thanh Thúy vẫn là điểm sáng của đội tuyển nữ Việt Nam trong set đấu này, khi cô vừa tấn công mạnh mẽ vừa lăn xả phòng thủ. Mặc dù vậy, đội trưởng Camilla Weitzel của đội tuyển Đức đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội với các pha tấn công biên sắc bén và những cú phát bóng ăn điểm trực tiếp cực kỳ hiểm hóc.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến tìm kiếm chiến thắng ở trận đấu cuối cùng

Chung cuộc, đội tuyển nữ Đức giành chiến thắng set 3 với tỷ số 25-21, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0. Nhờ chiến thắng này, đội tuyển nữ Đức tạm thời xếp trên đội tuyển nữ Ba Lan với thành tích toàn thắng, trong khi Ba Lan đã để thua Việt Nam 1 set ở lượt trận đầu tiên và tạm xếp vị trí thứ hai.

Với thất bại này, cơ hội vào vòng sau của đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại. Tuy nhiên, trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng, chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Kenya (hạng 23 của FIVB) và hy vọng có thể giành một chiến thắng để chia tay giải đấu với kỷ niệm đẹp. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh vị trí nhất nhì bảng G sẽ được định đoạt trong trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Đức.