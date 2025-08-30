Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyển nhượng hè 2025 lập kỷ lục, các CLB nước Anh đua nhau 'nổ bom tấn'
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
30/08/2025 11:42 GMT+7

Mùa chuyển nhượng hè 2025 đã lập kỷ lục mới với số tiền chi tiêu vượt 8,86 tỉ euro, dẫn đầu là các câu lạc bộ Premier League. Liverpool, Manchester United và Arsenal đều chi mạnh tay để tăng cường lực lượng, tạo nên một mùa hè đầy 'bom tấn' trong bóng đá thế giới.

Sự chuyển động mạnh mẽ này không thể không nhắc đến các câu lạc bộ Premier League, khi họ chiếm phần lớn trong tổng số tiền này. Các đội bóng Anh không ngừng gia tăng sức mạnh đội hình của mình với những "bom tấn" chuyển nhượng đầy ấn tượng.

Trong số 8,86 tỉ euro đã chi tiêu, các câu lạc bộ Premier League đã chiếm đến 2,91 tỉ euro, chiếm ưu thế lớn nhất so với các giải đấu khác. Một trong những thương vụ đình đám nhất mùa hè này là Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen đến Liverpool với mức phí 125 triệu euro, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Premier League. Động thái này của Liverpool đánh dấu một mùa hè đầy sôi động của đội bóng này, tiếp tục bổ sung lực lượng mạnh mẽ để bảo vệ danh hiệu Premier League.

Theo sau Wirtz là thương vụ Hugo Ekitiké từ Eintracht Frankfurt gia nhập Liverpool với mức phí 95 triệu euro, cùng với Benjamin Sesko từ RB Leipzig chuyển đến Manchester United với giá 76,5 triệu euro. Đây là những thương vụ mang tính chiến lược, nhằm giúp các đội bóng Anh gia tăng sức mạnh tấn công và phòng ngự.

Chuyển nhượng hè 2025 lập kỷ lục, các CLB nước Anh đua nhau 'nổ bom tấn' - Ảnh 1.

Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen đến Liverpool với mức phí 125 triệu euro

ẢNH: REUTERS

Các thương vụ đáng chú ý khác bao gồm Matheus Cunha chuyển đến Manchester United từ Wolves với mức phí 62,5 triệu bảng, cùng với Luis Diaz từ Liverpool đến Bayern Munich với giá 60,5 triệu bảng. Những thương vụ này không chỉ nâng cao chất lượng đội hình mà còn thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ của các đội bóng Anh trong mùa chuyển nhượng năm nay.

Xem thêm bình luận