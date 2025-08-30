Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử, sau khi chủ tịch của tổ chức này ông Joehari Ayub đột ngột từ chức chỉ sau 6 tháng nắm quyền. Và phải đến năm sau mới bầu chủ tịch mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Dư luận Malaysia đòi cơ quan bóng đá nước này, FAM, phải làm rõ và công bố lý do chính ông Joehari Ayub đột ngột nộp đơn từ chức, thay vì lý do sức khỏe như đã công bố. Qua đó, cũng để chấm dứt mọi suy đoán có thể dẫn đến những cáo buộc nổi cộm nhất là vấn đề nhập tịch càu thủ thời gian gần đây.

Khủng hoảng bóng đá Malaysia: Chính sách nhập tịch hay đấu đá nội bộ?

Tại một buổi họp báo ngày 29.8, Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi cho biết, đây là lựa chọn của cá nhân ông Joehari.

Ông Yusoff Mahadi cũng đồng thời nhắc lại nhiều lần rằng, không có gì bất thường về sự rời đi của ông Joehari chỉ sau khoảng 6 tháng từ khi đắc cử chức Chủ tịch FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Ông xác nhận rằng, Ủy ban điều hành FAM, vào hôm 27.8, đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông Joehari. Ông Yusoff Mahadi mô tả mọi việc tại FAM vẫn diễn ra bình thường, và kêu gọi cộng đồng bóng đá Malaysia không nên tiếp tục soi mói gì thêm.

Vị Chủ tịch tạm quyền của FAM cũng bác bỏ mọi đồn đoán rằng, đã có "bàn tay bí mật" trong vụ việc đã khiến ông Joehari Ayub phải nộp đơn từ chức.

Ông Yusoff Mahadi giải thích, theo điều lệ, sau khi đơn từ chức của chủ tịch được chấp thuận, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều hành phải chính thức ghi nhận việc này.

Tất cả phải đồng ý, và sau đó họ sẽ quyết định ai sẽ giữ chức chủ tịch cho đến đại hội tiếp theo". Theo New Straits Times, ông Yusoff Mahadi có thể tạm quyền chức Chủ tịch FAM từ 6 đến 7 tháng, vì đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026.