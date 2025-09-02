Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiền vệ Việt kiều không đảm bảo thể lực, U.23 Việt Nam còn những ‘quân bài’ nào?
Video Thể thao

Tiền vệ Việt kiều không đảm bảo thể lực, U.23 Việt Nam còn những ‘quân bài’ nào?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
02/09/2025 22:04 GMT+7

U.23 Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026 với sự vắng mặt đáng tiếc của Trần Thành Trung. Tuy nhiên, với bộ khung ổn định và những nhân tố mới đầy tiềm năng, thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin hướng đến mục tiêu giành ngôi đầu bảng C.

Trần Thành Trung chưa đảm bảo thể lực

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026, diễn ra vào ngày 3.9.2025. Trong danh sách 23 cầu thủ tham dự, HLV Kim Sang-sik đã quyết định loại tiền vệ Trần Thành Trung. Theo HLV Kim, việc Thành Trung bị loại không phải do chấn thương mà vì cậu ấy chưa đạt thể lực lý tưởng để thích nghi với lối chơi mà ông kỳ vọng. Mặc dù vậy, ông Kim tin rằng Thành Trung vẫn có tiềm năng để trở lại ở các đợt tập trung tiếp theo.

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn mới với mục tiêu giành ngôi đầu bảng C tại vòng loại U.23 châu Á 2026, nơi họ sẽ đối đầu với các đối thủ U.23 Yemen, U.23 Singapore và U.23 Banglades. Đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục chứng minh năng lực, khi không chỉ duy trì sự ổn định mà còn phải tạo ra sự đột phá trong chiến thuật.

Tiền vệ Việt kiều không đảm bảo thể lực, U.23 Việt Nam còn những ‘quân bài’ nào?

U.23 Việt Nam quyết lấy ngôi nhất bảng

Điểm mạnh của U.23 Việt Nam hiện nay là bộ khung ổn định, với những cái tên quen thuộc như thủ mônTrung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh, và các tiền vệ như Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng đồng nghĩa với việc đối thủ có thể dễ dàng bắt bài lối chơi của đội. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik đã quyết định đưa vào những nhân tố mới để tăng tính cạnh tranh và tạo ra sự linh hoạt trong chiến thuật.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Theo HLV Kim, với tốc độ và khả năng di chuyển không bóng tốt, Thanh Nhàn có thể tạo ra sự khác biệt trong các pha tấn công của đội. Bên cạnh đó, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và thường xuyên được chọn đá phạt, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển. HLV Kim cũng cho biết Khuất Văn Khang từng ghi bàn thắng từ đá phạt trực tiếp vào lưới U.23 Malaysia tại giải U.23 châu Á 2024. Còn Văn Trường, với thể hình lý tưởng (1,82 m), sẽ là vũ khí mạnh trong các pha không chiến.

- Ảnh 1.

Trần Thành Trung chưa đảm bảo thể lực đợt này

Với sự đa năng và chững chạc của Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, HLV Kim cho biết ông có thể linh hoạt điều chỉnh lối chơi của đội, tùy thuộc vào từng đối thủ. Các trận đấu sắp tới sẽ là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển khẳng định sức mạnh và mục tiêu giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Vòng loại U.23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), với các trận đấu của U.23 Việt Nam lần lượt gặp U.23 Bangladesh (3.9), U.23 Singapore (6.9) và U.23 Yemen (9.9). HLV Kim Sang-sik đã đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng C để tiếp tục hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế.

Tin liên quan

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ gốc Phú Thọ sẽ thi đấu tại một giải đấu quốc tế chính thức trên sân vận động Việt Trì. Đó chính là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Highlight Thể Công Viettel 2-0 Becamex TP.HCM: Văn Khang tỏa sáng trước ngày hội quân U.23

U.23 Việt Nam dâng hương ở Đền Hùng, tân binh Trần Thành Trung gây chú ý

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á U.23 Banglades tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận