Trần Thành Trung chưa đảm bảo thể lực

Đội tuyển U.23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2026, diễn ra vào ngày 3.9.2025. Trong danh sách 23 cầu thủ tham dự, HLV Kim Sang-sik đã quyết định loại tiền vệ Trần Thành Trung. Theo HLV Kim, việc Thành Trung bị loại không phải do chấn thương mà vì cậu ấy chưa đạt thể lực lý tưởng để thích nghi với lối chơi mà ông kỳ vọng. Mặc dù vậy, ông Kim tin rằng Thành Trung vẫn có tiềm năng để trở lại ở các đợt tập trung tiếp theo.

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn mới với mục tiêu giành ngôi đầu bảng C tại vòng loại U.23 châu Á 2026, nơi họ sẽ đối đầu với các đối thủ U.23 Yemen, U.23 Singapore và U.23 Banglades. Đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik tiếp tục chứng minh năng lực, khi không chỉ duy trì sự ổn định mà còn phải tạo ra sự đột phá trong chiến thuật.

Tiền vệ Việt kiều không đảm bảo thể lực, U.23 Việt Nam còn những ‘quân bài’ nào?

U.23 Việt Nam quyết lấy ngôi nhất bảng

Điểm mạnh của U.23 Việt Nam hiện nay là bộ khung ổn định, với những cái tên quen thuộc như thủ mônTrung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh, và các tiền vệ như Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng đồng nghĩa với việc đối thủ có thể dễ dàng bắt bài lối chơi của đội. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik đã quyết định đưa vào những nhân tố mới để tăng tính cạnh tranh và tạo ra sự linh hoạt trong chiến thuật.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Theo HLV Kim, với tốc độ và khả năng di chuyển không bóng tốt, Thanh Nhàn có thể tạo ra sự khác biệt trong các pha tấn công của đội. Bên cạnh đó, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V-League và thường xuyên được chọn đá phạt, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển. HLV Kim cũng cho biết Khuất Văn Khang từng ghi bàn thắng từ đá phạt trực tiếp vào lưới U.23 Malaysia tại giải U.23 châu Á 2024. Còn Văn Trường, với thể hình lý tưởng (1,82 m), sẽ là vũ khí mạnh trong các pha không chiến.

Với sự đa năng và chững chạc của Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, HLV Kim cho biết ông có thể linh hoạt điều chỉnh lối chơi của đội, tùy thuộc vào từng đối thủ. Các trận đấu sắp tới sẽ là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển khẳng định sức mạnh và mục tiêu giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Vòng loại U.23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), với các trận đấu của U.23 Việt Nam lần lượt gặp U.23 Bangladesh (3.9), U.23 Singapore (6.9) và U.23 Yemen (9.9). HLV Kim Sang-sik đã đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng C để tiếp tục hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế.