Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đối thủ Bangladesh chỉ rõ 3 cầu thủ hay nhất U.23 Việt Nam, có Khuất Văn Khang và…

Hồng Nam
Hồng Nam
02/09/2025 20:20 GMT+7

Do HLV Saiful Bari Titu phải nhập viện vì sốt, trợ lý Hassan Al Mamun đã thay mặt U.23 Bangladesh tham gia buổi họp báo trước thềm màn so tài U.23 Việt Nam.

Đối thủ khen ngợi U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Bangladesh lúc 19 giờ ngày mai (3.9) trong khuôn khổ bảng C vòng loại U.23 châu Á. 

Ở buổi họp báo trước trận, HLV Saiful Bari Titu của U.23 Bangladesh không thể tham dự do bị sốt cao, phải nhập viện thăm khám, điều trị. Tham dự thay ông Titi là trợ lý Hassan Al Mamun, người được coi là "cánh tay phải" của HLV trưởng ở đội U.23 Bangladesh.

"Vòng loại U.23 châu Á 2026 là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi tuyển chọn những cầu thủ chất lượng, bổ sung cho đội tuyển Bangladesh. Chúng tôi đã có một tháng tập luyện tại Dhaka, sau đó là hai tuần tập huấn ở Bahrain để chuẩn bị cho giải đấu này. Đó là những trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ. U.23 Bangladesh hiện có nhiều gương mặt tiềm năng, có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai", trợ lý Hassan Al Mamun cho biết.

Đối thủ Bangladesh chỉ rõ 3 cầu thủ hay nhất U.23 Việt Nam, có Khuất Văn Khang và…- Ảnh 1.

Trợ lý HLV đội U.23 Bangladesh

Đối thủ Bangladesh chỉ rõ 3 cầu thủ hay nhất U.23 Việt Nam, có Khuất Văn Khang và…- Ảnh 2.

U.23 Bangladesh là đối thủ của U.23 Việt Nam ở trận ra quân

ẢNH: VFF

Dù nằm nhóm hạt giống số bốn và không được đánh giá cao so với chủ nhà U.23 Việt Nam, hay U.23 Yemen, U.23 Singapore ở bảng C, nhưng trợ lý Hassan Al Mamun vẫn tin U.23 Bangladesh sẽ chơi nỗ lực với 100% khả năng.

"Chúng tôi đã thi đấu hai trận giao hữu trước khi sang Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á 2026. U.23 Việt Nam quá mạnh. Họ là đội bóng rất chất lượng. Tôi biết U.23 Việt Nam vừa vô địch U.23 Đông Nam Á, các cầu thủ có kỹ chiến thuật cũng như thể lực rất tốt.

Chúng tôi chưa có nhiều thông tin về U.23 Yemen và U.23 Singapore, nhưng tôi nghĩ cả hai đều có khả năng cạnh tranh thứ hạng cao tại bảng đấu", trợ lý Hassan Al Mamun nói thêm. 

Trả lời câu hỏi của báo chí về cầu thủ ấn tượng nhất bên phía U.23 Việt Nam, trợ lý đội U.23 Bangladesh kể ra 3 cái tên. 

"Tôi biết đội trưởng U.23 Việt Nam (Khuất Văn Khang) từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi cũng ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc) và số 9 (Quốc Việt). Hàng tiền vệ và hậu vệ của U.23 Việt Nam cũng chơi rất ổn định", ông Hassan Al Mamun nhận định. 

19 giờ ngày mai (3.9), U.23 Việt Nam đá trận ra quân vòng loại U.23 châu Á 2026 với đối thủ U.23 Bangladesh. 

