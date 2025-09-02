HLV Kim Sang-sik hé lộ lý do bất ngờ khi gạch tên Trần Thành Trung: Không phải vì chấn thương!

HLV Kim Sang-sik loại Trần Thành Trung

Trong bản danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã quyết định gạch tên tiền vệ Trần Thành Trung. Cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 bị loại vì lý do chuyên môn, không phải chấn thương.

"Về cầu thủ Trần Thành Trung, ở vòng loại này, không hẳn là cậu ấy chấn thương đâu", HLV Kim Sang-sik tiết lộ việc loại Thành Trung không phải bởi yếu tố chấn thương. Cầu thủ của Ninh Bình chưa đạt thể lực lý tưởng để thích nghi với lối chơi, guồng vận hành mà HLV Kim Sang-sik kỳ vọng ở U.23 Việt Nam.

Thành Trung (thứ hai từ trái sang) chưa thuyết phục được HLV Kim Sang-sik ẢNH: VFF

Đồng thời, chức vô địch U.23 Đông Nam Á cũng giúp HLV Kim Sang-sik có lý do đặt niềm tin vào những nhân tố hiện tại, vốn đang chơi hiệu quả và gắn kết. Theo ông Kim, Thành Trung có năng lực và đủ sức trở lại ở các đợt tập trung tiếp theo.

"Trong những ngày qua, tôi đã đánh giá, phân tích năng lực của Trần Thành Trung. Cậu ấy có kỹ thuật và tinh thần quyết tâm tốt, trong tương lai sẽ là một cầu thủ chất lượng. Thành Trung sẽ có tương lai tươi sáng trong màu áo tuyển. Tôi hy vọng Thành Trung có thể góp mặt ở những giải đấu tiếp theo", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam quyết thắng

"Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc tới toàn thể người dân Việt Nam nhân ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với những gì Việt Nam đã làm được trong 80 năm qua, tôi tin đây là động lực để các cầu thủ thi đấu tốt trong vòng loại sắp tới", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2026.

Vòng loại U.23 châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3.9. Đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt đối đầu U.23 Bangladesh (3.9), Singapore (6.9) và Yemen (9.9). Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành ngôi đầu bảng để đoạt vé trực tiếp tới vòng chung kết. U.23 Việt Nam đã liên tục dự các vòng chung kết U.23 châu Á từ năm 2016 đến nay.

HLV Kim Sang-sik ưu tiên sự an toàn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"U.23 Việt Nam đã giành được nhiều thành công với ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á. Đây là động lực để các cầu thủ của tôi thi đấu tốt tại giải lần này. Không có cầu thủ nào gặp phải chấn thương cụ thể, chỉ có duy nhất trường hợp của Văn Khang hơi căng cứng nhưng vẫn có thể thi đấu trận ngày mai.

Ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu các đối thủ. Trong đó, U.23 Yemen là đối thủ mạnh nhất bảng này, tuy nhiên, cả đội đã chuẩn bị về kỹ chiến thuật cho trận đấu với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Khi được hỏi lý do Lê Viktor không được đá chính ở U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhận định: "Lê Viktor là cầu thủ chất lượng, tuy nhiên lý do tôi chưa lựa chọn cậu ấy vì kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện tính toán và lựa chọn cho từng trận đấu để Lê Viktor có thể phát huy được hết khả năng".

Ngày mai (3.9), U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vòng loại U.23 châu Á 2026 với U.23 Bangladesh trên sân nhà Việt Trì.