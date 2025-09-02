Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Còn cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, khoác áo U.23 Việt Nam thêm mấy năm?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
02/09/2025 18:05 GMT+7

Do không đảm bảo được thể trạng tốt nhất, tiền vệ Trần Thành Trung nói lời chia tay với đội tuyển U.23 Việt Nam trước khi vòng loại U.23 châu Á 2026 chính thức bắt đầu.

Ngày 2.9, đội tuyển U.23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U.23 châu Á 2026. Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị đau nhẹ và không được đăng ký.

Nếu không bị đau, việc Thành Trung không có tên cũng là một quyết định dễ hiểu của HLV Kim Sang-sik. Anh mới về Việt Nam, chưa thích nghi hoàn toàn với điều kiện thời tiết, sinh hoạt... và cũng mới hội quân lần đầu cùng đội tuyển U.23 Việt Nam. Trong khi đó, 23 cầu thủ còn lại tập luyện với nhau từ lâu, chơi ăn ý và cùng vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Singapore.

Còn cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, khoác áo U.23 Việt Nam thêm mấy năm?- Ảnh 1.

Còn cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, khoác áo U.23 Việt Nam thêm mấy năm?- Ảnh 2.

Thành Trung (thứ 2 từ trái sang) được đánh giá cao về năng lực chuyên môn

ẢNH: VFF

Thành Trung còn nhiều cơ hội cống hiến cho U.23 Việt Nam

Tuy nhiên, Thành Trung có lẽ cũng không phải buồn nhiều. Anh cần tập trung hồi phục, thích nghi tốt hơn để thể hiện được năng lực, qua đó được chọn vào danh sách dự SEA Games 33 vào cuối năm. Cầu thủ này cũng còn rất trẻ, sinh năm 2005 và còn có thể khoác áo đội U.23 Việt Nam 3 năm nữa. 

Năng lực của Thành Trung cũng được đồng đội ở U.23 Việt Nam ghi nhận. Tiền đạo Đình Bắc chia sẻ hôm 1.9: "Trung hòa nhập rất nhanh, vui vẻ và đoàn kết cùng toàn đội. Trung là cầu thủ chất lượng và tôi tin sẽ thi đấu tốt trong các trận sắp tới". Đây là cơ sở quan trọng để tin rằng Thành Trung có thể chơi cho đội U.23 Việt Nam ở những giải đấu tới. 

U.23 Việt Nam dâng hương ở Đền Hùng, tân binh Trần Thành Trung gây chú ý

Vòng loại U.23 châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3.9. Đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt đối đầu U.23 Bangladesh (3.9), Singapore (6.9) và Yemen (9.9). Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành ngôi đầu bảng. Nếu toàn đội hoàn thành nhiệm vụ này, Thành Trung hoàn toàn có thể cùng đội tuyển U.23 Việt Nam dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út đầu năm sau. 


U.23 Việt Nam Trần Thành Trung Kim Sang-sik
