Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc nhận xét thẳng thắn về tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung: ‘Cậu ấy rất…’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
01/09/2025 22:13 GMT+7

Trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đánh giá cao tân binh đội tuyển U.23 Việt Nam, tiền vệ Trần Thành Trung.

Theo Đình Bắc, đội tuyển chỉ có ít ngày tập trung nhưng không gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các cầu thủ vừa cùng nhau thi đấu thành công tại giải U.23 Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, sự góp mặt của tân binh Trần Thành Trung càng tiếp thêm sự hứng khởi. "Thành Trung hòa nhập rất nhanh, vui vẻ và đoàn kết cùng toàn đội. Trung là cầu thủ chất lượng và tôi tin sẽ thi đấu tốt trong các trận sắp tới", Đình Bắc nhận xét.

Thành Trung là tân binh duy nhất góp mặt ở đội tuyển U.23 Việt Nam lần này. So với lực lượng dự U.23 Đông Nam Á, chỉ có 1 sự thay đổi, đó là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn thế chỗ tiền vệ Phạm Thành Đạt.

Đình Bắc nhận xét thẳng thắn về tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung: ‘Cậu ấy rất…’- Ảnh 1.

Đình Bắc quyết tâm trước thêm vòng loại U.23 châu Á 2026

ẢNH: VFF

Đó là lý do Đình Bắc tỏ ra tự tin khi đội tuyển U.23 Việt Nam đã rất gắn kết. Anh tự tin, nhưng cũng tỏ ra tôn trọng các đối thủ.

"Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cả ba đối thủ. Trước tiên, toàn đội sẽ dồn sự chuẩn bị cho trận mở màn gặp U.23 Bangladesh. Tập thể U.23 Việt Nam đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới kết quả tốt để mang niềm vui đến người hâm mộ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 của đất nước", Đình Bắc nói.

U.23 Việt Nam dâng hương ở Đền Hùng, tân binh Trần Thành Trung gây chú ý

Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 nhấn mạnh, các cầu thủ đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được thi đấu trong thời khắc lịch sử của dân tộc, đồng thời quyết tâm chiến đấu hết mình để giành vé dự Vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Anh cũng gửi lời nhắn nhủ tới khán giả: "Chúng tôi rất mong người hâm mộ sẽ tới sân Việt Trì để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để toàn đội thi đấu thật tốt, đạt mục tiêu đề ra".

