Xác định xong bộ khung đội tuyển Việt Nam đấu Nam Định, đề phòng ‘người khổng lồ’ 2,06 m

Đội tuyển Việt Nam có 4 ngày chuẩn bị

Từ thời điểm tập trung đến trận giao hữu đầu tiên với CLB Nam Định, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh có 4 ngày rèn giũa cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó ở buổi tập mới nhất, đội tuyển bước đầu xây dựng bộ khung đội hình. Cụ thể ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Việt - người gác đền trẻ tuổi đang khởi đầu ấn tượng tại Thể Công Viettel được chọn lựa. Với kỹ năng chơi chân thuần thục, tâm lý thi đấu vững vàng, tự tin trong làm chủ không gian vòng cấm địa, thủ thành người Nghệ An xứng đáng là lựa chọn.

Xuân Mạnh (phải) đảm đương vị trí trung vệ ở đội tuyển Việt Nam

Ở vị trí trung vệ, trước mắt, bộ ba Xuân Mạnh, Thành Chung và Duy Mạnh được ưu tiên xếp vào đội hình chính. Tất nhiên, so với Quang Kiệt, Hoàng Phúc và Văn Tới, bộ ba gương mặt kể trên tạo yên tâm hơn cả về kinh nghiệm lẫn sự ăn ý. Bởi họ đã gắn bó với nhau nhiều mùa giải từ CLB Hà Nội cho đến đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, yếu tố sức bền là điều mà Thành Chung, Xuân Mạnh, Duy Mạnh khó lòng đáp ứng. Và HLV Đinh Hồng Vinh có thể đưa các trung vệ trẻ tuổi khác vào sân ở những thời điểm nhất định của màn so tài. Trong đó, bằng chiều cao gần 2 mét, Đinh Quang Kiệt được kỳ vọng sẽ chặn đứng "cây sào" Kyle Hudlin bên phía Nam Định.

Đức Chiến đang đạt phong độ cao

Hoàng Đức vẫn đang là nhân tố quan trọng của đội tuyển

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Chiến và Hoàng Đức nhận được tín nhiệm từ quyền HLV Đinh Hồng Vinh. Phong độ cao và sự hiểu nhau của cặp đôi này tại CLB Ninh Bình là yếu tố then chốt đưa đến quyết định lựa chọn cho ông Vinh. Thực tế trong những buổi tập đầu cùng ĐT Việt Nam giai đoạn này, Đức Chiến và Hoàng Đức cũng thể hiện sự nhịp nhàng trong phối hợp, sắc sảo khi tổ chức tấn công cũng nhưng khéo léo để bẻ gãy mắt xích bên phía đối thủ.

Bộ ba tiền đạo hiện tại của đội tuyển Việt Nam là cái tên quen thuộc: Tuấn Hải, Ngọc Quang và Tiến Linh. Trong đó, Tuấn Hải và Tiến Linh rất chờ đợi loạt giao hữu tới đây để chứng minh bản thân nhiều hơn ở đội tuyển Việt Nam. Thực tế nửa năm qua, phong độ của cả 2 ở đội tuyển chưa tốt. Đó là lý do đồng thời là động lực để Tuấn Hải, Tiến Linh quyết tâm hơn.

Kely - cầu thủ có chiều cao đặc biệt ấn tượng ảnh: minh tú

Ở vị trí hai cầu thủ chạy cánh, những gương mặt mới mẻ mang tên Phan Du Học (cánh phải) và Cao Pendant Quang Vinh (cánh trái) được thử sức. Cầu thủ Việt kiều Quang Vinh đã thuyết phục HLV Kim Sang-sik trao thêm cơ hội tại ĐT Việt Nam, sau màn ra mắt chưa thành công hồi tháng 6 vừa qua, khi đội nhà thua đậm 0-4 trước Malaysia. Bản thân Quang Vinh cũng rất hào hứng với đợt tập trung lần này. Đây là dịp thuận lợi để anh làm quen hơn với môi trường đội tuyển, cũng như nhiều đồng đội đến từ các CLB khác tại V-League.

CLB Nam Định có nhân sự khá mạnh và sẽ trở thành thuốc thử chất lượng với đội tuyển Việt Nam. Sở hữu nhiều ngoại binh giỏi, trong đó có Kely Hudlin - cầu thủ có chiều cao cực khủng 2,06 m, Nam Định chắc chắn sẽ gây ít nhiều gây khó khăn cho đối thủ.