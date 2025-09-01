Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh và khó lường hơn với tuyến giữa năng động

Đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát nhịp chơi

Một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6 ở vòng loại Asian Cup 2027, là học trò HLV Kim Sang-sik đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát tuyến giữa.

Ở trận đấu tại Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đã giữ được tỷ số hòa 0-0 trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, khi Malaysia tăng tốc, đội khách Việt Nam không còn giữ được trận địa ở trung tuyến. Hoàng Đức cùng đồng đội bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, liên tục đuổi bóng và đuối sức. Khi tuyến giữa sụp đổ, hàng thủ bị Malaysia "quần thảo" liên tục. Thua liền 4 bàn là tất yếu.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có đông đảo nhân sự tuyến giữa ẢNH: NGỌC LINH

Việc mất tuyến giữa đã khiến đội tuyển Việt Nam chịu hai hệ lụy. Hàng thủ bị đối thủ tấn công vỗ mặt ở cường độ cao, sau cùng đổ vỡ trước áp lực. Trong khi đó, hàng công không thể tìm được nhịp chơi ổn định xuyên suốt. Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ, đội tuyển Việt Nam phải chơi bóng dài quá nhiều. Những đường phất dài từ hàng thủ bị vô hiệu hóa, bởi HLV Kim Sang-sik không còn một "ngọn hải đăng" giỏi tranh chấp, to khỏe như Xuân Son ở AFF Cup 2024.

Do đó, muốn ngược dòng trước Malaysia, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng lại tuyến giữa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không có tiền vệ Ngọc Tân do chấn thương dài hạn, nhưng ông vẫn còn đó những nhân tố kinh nghiệm để bắt đầu lại. Đó là bộ đôi Hoàng Đức và Đức Chiến của Ninh Bình FC, bên cạnh Minh Khoa của Becamex TP.HCM.

Tiền vệ Hoàng Đức từng trải qua quãng trầm mùa trước, khi anh chọn xuống đá ở hạng nhất cho Ninh Bình FC. Ở sân chơi hạng nhất không có ngoại binh, tính chất cạnh tranh kém và Ninh Bình FC vốn dĩ mạnh áp đảo, Hoàng Đức đã dễ dàng đoạt ngôi vương cùng đội bóng cố đô với 19 chiến thắng và 1 trận hòa.

Hoàng Đức cần thể hiện tốt hơn ẢNH: NGỌC LINH

Anh đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất giải hạng nhất, song rõ ràng, ở sân chơi tầm thấp, tiền vệ 27 tuổi chỉ có thể đá ở mức duy trì phong độ, khó bứt lên. Minh chứng là khi đá với dàn cầu thủ nhập tịch gốc Âu và Nam Mỹ của Malaysia, Hoàng Đức (cùng các nhân tố tuyến giữa) bị ngợp, không giữ được bóng trước tốc độ pressing và cường độ tranh chấp rất cao của đối thủ.

Nhưng, Hoàng Đức đã trở lại V-League và đang bay cao cùng Ninh Bình FC. Anh sắm vai ông chủ tuyến giữa, có 2 kiến tạo, đóng góp vào thành tích giành trọn vẹn 9 điểm, ghi 10 bàn sau 3 trận của đội bóng cố đô. Hoàng Đức không chỉ trở lại V-League, mà còn hít thở bầu không khí cạnh tranh khốc liệt mà anh cần có để bắt nhịp tốt tại đội tuyển Việt Nam.

Đồng thời, Hoàng Đức cũng được hậu thuẫn bởi Đức Chiến, đồng đội lâu năm từng kề vai tại Thể Công Viettel, giờ gắn bó tại Ninh Bình FC. Cùng với Minh Khoa, bên cạnh tân binh Hoàng Anh (chơi 46 trận ở V-League trong 2 mùa Nam Định vô địch) ông Kim đang có 4 tiền vệ trung tâm hội tụ đủ phẩm chất kỹ thuật, nhãn quan và cơ bắp để tái sinh tuyến giữa.

Phép thử

2 trận gặp CLB Nam Định (4.9) và CLB Công an Hà Nội (7.9) là "thuốc thử" liều cao cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

Bởi, cả Nam Định và CLB CAHN đều có tuyến giữa chất lượng, giàu sức mạnh và pressing rất tốt. CLB Nam Định có "ngọn hải đăng" Caio Cesar thống lĩnh tuyến giữa, trong khi với CLB CAHN là Stefen Mauk (cựu tiền vệ U.23 Úc), cũng các mũi tấn công nhanh nhẹn, điêu luyện mà điển hình là Leo Artur.

Áp lực lớn cho HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

Trước những đội bóng có ngoại binh tốt và cầm bóng hiệu quả, đội tuyển Việt Nam sẽ cầm nhịp chơi ra sao? Đó là đề bài HLV Kim Sang-sik dành cho học trò. Phải biết gây áp lực và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, đội tuyển Việt Nam mới hình thành được lối chơi lớp lang, bài bản.

HLV Kim Sang-sik không thể chỉ trông đợi ở phản công hay bóng dài, vì lối chơi này phụ thuộc quá nhiều vào một trung phong toàn năng như Xuân Son. Mà Xuân Son sẽ nghỉ ít nhất hết năm nay.

Cuộc cách tân của thầy Kim sẽ bắt đầu từ "trái tim", nơi tuyến giữa cần vận hành hiệu quả hơn để đội tuyển Việt Nam trở lại đường đua.