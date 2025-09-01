Đội tuyển Việt Nam đi tìm những Doãn Ngọc Tân mới, ông Kim chưa muốn dừng lại

Doãn Ngọc Tân cùng Xuân Son đại diện cho công thức chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ảnh: ngọc linh

Doãn Ngọc Tân: Biểu tượng chiến thắng của Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ với hành trình vô địch AFF Cup 2024 đầy cảm xúc với hàng loạt người hùng nổi bật như Xuân Son, Hai Long, Hoàng Đức, Thành Chung và cả anh chàng "nhỏ có võ" Doãn Ngọc Tân.

Tháng 11.2024, khi HLV Kim Sang-sik lần đầu gọi Doãn Ngọc Tân chuẩn bị cho AFF Cup 2024, anh hoàn toàn lọt thỏm trước hàng loạt cái tên nổi tiếng khác như Đức Chiến, Việt Hưng, Lý Công Hoàng Anh… hay thậm chí là đàn em U.23 Việt Nam Văn Trường (CLB Hà Nội) hay Thái Sơn của CLB Thanh Hóa.

Như lịch sử đã ghi lại, ông Kim sau đó đã gạt bỏ hết những cái tên kể trên để đặt trọn niềm tin vào Doãn Ngọc Tân danh tiếng không hề nổi bật, nhưng ngược lại chứng tỏ mình là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu.

Chỉ cần qua một đợt tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik đã lặng lẽ chốt một suất trên hàng tiền vệ cho anh chàng lần đầu ăn cơm tuyển ở tuổi 30 khi nhìn thấy ở anh ngọn lửa chiến đấu rất cần cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik dặn dò Doãn Ngọc Tân tại AFF Cup 2024 ảnh: Minh Tú

Sau gần 1 năm, đáng tiếc khi Doãn Ngọc Tân bất ngờ vắng mặt vì bị gãy xương sườn tại vòng 3 V-League 2025 - 2026, HLV Kim Sang-sik đã thay anh bằng một cái tên mới khác là Phan Du Học, để nâng cầu thủ mới ít hoặc chưa từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam dưới thời ông lên con số 11 trên 24 cái tên được gọi.

HLV Kim Sang-sik đang đi rất thành công khi sau hơn 1 năm đã có 1 chức vô địch AFF Cup 2024 và 1 chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Nhưng ông không muốn mình và đội tuyển Việt Nam sớm hài lòng với chừng đó kết quả.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng khẳng định muốn tạo ra một tập thể có sức gắn kết và khát khao cống hiến mạnh mẽ, quy tụ những gương mặt mà độ nổi tiếng sẽ phải xếp dưới động lực, độ phù hợp và phong độ chơi bóng.

Đội tuyển Việt Nam duy trì ngọn lửa khát vọng

Những gương mặt như Văn Việt, Văn Chuẩn trong khung thành hay các hậu vệ Văn Tới, Tuấn Tài, Hoàng Phúc, Quang Kiệt, Du Học; tiền vệ Việt Hưng, Hoàng Anh, Minh Khoa hay tiền đạo Gia Hưng sẽ được trao cơ hội giống như Doãn Ngọc Tân trước đó.

Đội tuyển Việt Nam chưa thỏa mãn sau chức vô địch AFF Cup 2024 ảnh: Minh Tú

Rõ ràng, người mới 18 tuổi như Quang Kiệt chiếc áo ở đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải chính thức là vòng loại U.23 châu Á 2026 vẫn còn hơi quá khổ.

Nhưng đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này sẽ là một món quà khích lệ, tiếp thêm rất nhiều niềm tin và khát khao để chàng trai cao 1,91 m này nỗ lực cố gắng hơn nữa sau khi đã khẳng định mình trong màu áo CLB HAGL tại V-League.

Tương tự là Tuấn Tài đang cải thiện khá nhiều khả năng tranh chấp và triển khai bóng trong cuộc đua vị trí với Quang Vinh, Văn Vĩ ở vị trí hậu vệ trái; hoặc Hoàng Phúc của CLB CA TP.HCM lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam khi ông Kim không gọi Tiến Dũng, Thanh Bình…

Ở giữa sân, Lý Công Hoàng Anh và Việt Hưng sẽ nhìn vào chính con đường thành công của Doãn Ngọc Tân để điều chỉnh bản thân phù hợp với các yêu cầu của ông Kim trong cách vận hành đội tuyển Việt Nam.

Phạm Gia Hưng (18) ăn mừng bàn thắng chỉ 2 phút sau khi ra mắt V-League ảnh: Minh Tú

Trên hàng công, Phạm Gia Hưng sẽ là một trường hợp thú vị, rất đáng chờ đợi khi người đàn anh ở Ninh Bình FC là Đinh Thanh Bình không được gọi.

Phạm Gia Hưng với thể hình 1,82 m và lối chơi mạnh mẽ, được đào tạo bài bản ở lò PVF được kỳ vọng sẽ đem đến một giải pháp cho tương lai, để tạo ra sự cạnh tranh cho Tiến Linh, Tuấn Hải ở vị trí trung phong cắm…

Vào lúc này, những cái tên vừa liệt kê đều không "sáng giá" so với những người đã và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng như Doãn Ngọc Tân từng chứng tỏ, sức nặng của họ trong mắt ông Kim sẽ không phải tên tuổi mà là ngọn lửa và khả năng cống hiến.

Có được điều đó, mọi thứ đều có thể để đội tuyển Việt Nam luôn có độ sẵn sàng với sự bổ sung hiệu quả của những dòng máu mới.