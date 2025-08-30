Tân binh Phạm Gia Hưng: Kỳ vọng tiếp bước đàn anh Tiến Linh ở đội tuyển Việt Nam

Phạm Gia Hưng ghi bàn ngày ra mắt V-League, lên thẳng đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Phạm Gia Hưng: Tân binh V-League bước lên đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ tận dụng 2 trận giao hữu với CLB Nam Định (ngày 4.9) và CLB Công an Hà Nội (7.9) để trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Trong số 10/24 cầu thủ ít hoặc chưa được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam, cái tên Phạm Gia Hưng có lẽ vẫn còn khá xa lạ số đông người hâm mộ.

Nhưng việc ông Kim chỉ gọi 3 tiền đạo, với chân sút sinh năm 2000 này đứng kế Tiến Linh và Tuấn Hải là một thông điệp rất đặc biệt, khi cầu thủ trưởng thành từ lò PVF sở hữu những tố chất có thể giúp anh trở thành ứng viên tiếp bước Tiến Linh ở đội tuyển Việt Nam.

Sở hữu thể hình ấn tượng (cao 1,82 m), Phạm Gia Hưng là chân sút trẻ nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng cần mất vài năm trời kinh qua các đội hạng nhất, anh mới đạt độ chín để bước ra ánh sáng ở tuổi 25.

Phạm Gia Hưng liên tục được Ninh Bình FC sử dụng trong hiệp 2 ảnh: Ninh Bình FC

Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của Phạm Gia Hưng chính là việc đầu quân cho Ninh Bình FC và gặp "đúng thầy" là HLV Nguyễn Việt Thắng, trung phong cắm một thời của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Phạm Gia Hưng dần tìm được sự tự tin qua những lời khuyên và chỉ bảo của HLV Việt Thắng, giúp anh khôn ngoan và hiệu quả hơn trong các pha di chuyển. Cộng thêm việc cải thiện sức mạnh để tận dụng thể hình tốt chịu va đập, Gia Hưng dần chiếm được niềm tin của ông Thắng.

Ngay sau khi vừa lành chấn thương vai ở giữa lượt đi, Gia Hưng đã được HLV Việt Thắng bố trí đá cắm với đàn anh Đinh Thanh Bình đá rộng hỗ trợ. Đáp lại, chàng trai quê Đắk Lắk đã liên tục nổ súng để trở thành vua phá lưới của đội với 6 bàn thắng (3 kiến tạo), giúp Ninh Bình FC lên hạng sớm.

Ở lần đầu bước lên sân chơi V-League, dù HLV Việt Thắng không còn tại vị nhưng Gia Hưng vẫn được HLV Gerard Albadalejo trao cơ hội với những lần thay người trong hiệp 2, trong cả 3 trận vừa qua của mùa giải 2025 - 2026.

Phạm Gia Hưng có những tố chất khiến HLV Kim Sang-sik chú ý ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chỉ ít phút sau khi vào sân ở trận mở màn V-League, Gia Hưng đã có bàn thắng mở hàng tài khoản V-League bằng cú lốp điệu nghệ ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình FC, từ đó lọt vào "mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik.

Tăng tính cạnh tranh hàng công đội tuyển

HLV Nguyễn Việt Thắng tấm tắc khen ngợi cậu học trò cũ: "Phạm Gia Hưng hội tụ đủ những tố chất cần có của một trung phong cắm điển hình, sở hữu thể hình tốt và sức mạnh, tốc độ cũng như kỹ thuật chơi bóng tốt.

Bàn thắng trong trận ra mắt V-League đem đến sự khích lệ rất lớn. Nếu tận dụng tốt những cơ hội ra sân trong màu áo Ninh Bình FC tại V-League thì Gia Hưng sẽ có thể hoàn thiện bản thân để trở thành trung phong cắm nằm trong tốp đầu Việt Nam".

Gia Hưng có tiềm năng để tiếp bước Tiến Linh ảnh: Khả Hòa

Chỉ sau 3 trận V-League với tổng số phút thi đấu là 26, có 1 bàn thắng, Phạm Gia Hưng đã tiến thẳng một bước lên đội tuyển Việt Nam, để cạnh tranh cùng 2 đàn anh Tiến Linh, Tuấn Hải cho 2 trận giao hữu sắp tới.

Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá thuận lợi cho chàng trai trẻ vài năm trước vẫn quanh quẩn ở sân chơi hạng nhất. Rõ ràng đây là cơ hội cũng là thách thức đòi hỏi Phạm Gia Hưng phải vượt qua ngưỡng áp lực tâm lý để thể hiện được mình.

Hy vọng rằng với HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cùng người trợ lý cũng là chuyên gia phát hiện "ngọc thô" Nguyễn Thành Công, chân sút sinh năm 2000 sẽ có thể tạo ra được sự cạnh tranh chất lượng, thổi luồng gió mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam.



