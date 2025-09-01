CLB Thanh Hóa không chuyển giao, gia đình bầu Đoan vẫn đảm bảo nguồn cung tài chính

Mức lương, thưởng giữ nguyên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, đã giao Sở VH-TT-DL chỉ đạo LĐBĐ Thanh Hóa phối hợp với lãnh đạo CLB và Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp tục duy trì các hoạt động tập luyện và thi đấu cho đội 1, bảo đảm tính ổn định, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của BTC V-League 2025-2026.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) đang đứng cuối BXH V-League mùa này ẢNH: MINH TÚ

Trước đó, tờ trình của Sở VH-TT-DL cũng đề xuất giao LĐBĐ Thanh Hóa tiếp nhận và điều hành CLB trong giai đoạn đầu, đồng thời tham mưu cho tỉnh mời gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia vào công tác quản lý, bảo đảm sự phát triển lâu dài của đội bóng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh là trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn quyết tâm duy trì CLB vì đây là đội bóng của tỉnh chứ không của riêng ai. Ông cũng cho biết việc chi trả lương cho cầu chủ, ban huấn luyện, nhân viên của đội vẫn thực hiện theo đề án phát triển bóng đá của tỉnh, vẫn cấp tài chính bình thường.

Trả lời phỏng vấn VTC News, đại diện gia đình bầu Đoan khẳng định vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch đầu tư, quản lý và phát triển bóng đá Thanh Hóa giống như giai đoạn trước. Mức lương, thưởng và chế độ sinh hoạt của các cầu thủ sẽ không có sự thay đổi nào.

CLB Thanh Hóa nỗ lực vượt bão

CLB Thanh Hóa hiện đang đối mặt với những thách thức lớn sau khi Chủ tịch CLB là ông Cao Tiến Đoan bị bắt để điều tra các vi phạm liên quan đến hoạt động kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.





Bầu Đoan đã gắn bó với CLB Thanh Hóa trong 5 năm qua ẢNH: CLB THANH HÓA

Vào năm 2020, khi bóng đá Thanh Hóa gặp phải khủng hoảng khi bầu Đệ rút lui, ông Cao Tiến Đoan đã cam kết cứu đội bóng. Bầu Đoan đã tiếp quản và đảm bảo nguồn lực tài chính để đội bóng có thể phát triển bền vững. Lời tuyên bố nổi tiếng của ông: “Cơm áo gạo tiền tôi lo, các bạn cứ yên tâm đá” đã giúp vững lòng người hâm mộ và các cầu thủ. Nhờ vào cam kết và nỗ lực của ông Đoan, đội bóng đã vượt qua nguy cơ phá sản và duy trì thành công trong các mùa giải tiếp theo.

CLB Thanh Hóa đã có một mùa giải 2023 thành công khi giành chức vô địch Cúp quốc gia 2023, Siêu cúp Quốc gia 2023 và vị trí thứ 4 tại V-League. Tuy nhiên, trong mùa giải vừa qua, CLB xứ Thanh chỉ xếp hạng 8, một thành tích không được như kỳ vọng.

Hiện tại, sau 3 vòng đấu của mùa giải mới, CLB Thanh Hóa đang gặp không ít khó khăn, đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 3 trận đấu.