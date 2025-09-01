Chủ tịch VFF giao nhiệm vụ đặc biệt cho U.23 Việt Nam, nhắc lại kỳ tích Thường Châu năm nào…

U.23 Việt Nam phải vượt qua vòng loại

Buổi gặp gỡ còn có Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú. Trong bầu không khí ấm áp, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của vòng loại U.23 châu Á 2026. Đây là cánh cửa mà thầy trò HLV Kim Sang-sik cần vượt qua để giành quyền góp mặt tại vòng chung kết – nơi đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu lục, từ đó tích lũy kinh nghiệm và nâng tầm trình độ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn giao nhiệm vụ đặc biệt cho đội U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định rằng việc liên tục góp mặt tại vòng chung kết từ năm 2016 đến nay, trong đó có dấu ấn ngôi á quân năm 2018, là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư và định hướng đúng đắn trong phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam.

Với tinh thần đó, để hướng tới giải đấu lần này, U.23 Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư bài bản từ cơ quan quản lý Nhà nước và VFF. Đội đã trải qua nhiều đợt tập trung song song với đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days, được tạo điều kiện thi đấu quốc tế chất lượng tại Trung Quốc, trước khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Đây là hành trang quý giá giúp toàn đội tự tin bước vào thử thách mới.

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Đội tuyển U.23 Việt Nam có thêm động lực để giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, với sự hỗ trợ sát sao của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và VFF, đội tuyển U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai mục tiêu quan trọng tiếp theo trong năm 2025 là vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Nhiệm vụ trước mắt của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chinh phục bảng C vòng loại U23 châu Á, nơi có sự góp mặt của các đối thủ Singapore, Bangladesh và Yemen. Được thi đấu trên sân nhà Việt Trì là lợi thế lớn, và tập thể U.23 Việt Nam quyết tâm biến lợi thế ấy thành những chiến thắng để đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ.

Chủ tịch VFF và đội tuyển Việt Nam

Ngay sau khi động viên đội tuyển U.23 Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trở lại Hà Nội để thăm đội tuyển quốc gia, hiện đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam dưới dự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, dù hành trình phía trước khó khăn, nhưng tinh thần của "Những chiến binh sao vàng" luôn là nỗ lực đến cùng và không bao giờ từ bỏ.

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, lãnh đạo VFF đã trao những phần quà ý nghĩa cho các thành viên U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, như lời khích lệ để các đội tiếp tục cống hiến, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.