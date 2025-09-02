Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng

HLV Kim Sang-sik tự tin sẽ giúp U.23 Việt Nam giải mã "ẩn số" U.23 Bangladesh ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam giải mã U.23 Bangladesh

Đội tuyển U.23 Bangladesh là đối thủ đến Việt Nam sớm nhất, mang tham vọng tạo nên bất ngờ trong trận mở màn bảng C, vòng loại giải U.23 châu Á 2026 với đội tuyển U.23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 3.9.

Đó là tham vọng thực sự nghiêm túc khi thầy trò HLV Saiful Bari Titu đã được tạo điều kiện tập trung rèn quân từ tận tháng 7, có đợt xuất ngoại tập huấn và 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Bahrain (thua 0-1 và 2-4).

Một trong những thách thức lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là tìm kiếm dữ liệu, khi đối thủ Nam Á này chưa đối đầu với U.23 Việt Nam và có rất ít thông tin băng hình hoặc thông tin từ các đối tác cung cấp truyền thống.

Đội tuyển U.23 Bangladesh được đón tiếp chu đáo khi đến Việt Trì, Phú Thọ ảnh: VFF

Tuy nhiên, bước đầu bộ phận kỹ thuật của đội tuyển U.23 Việt Nam đã có những thông tin quan trọng, khi xác định U.23 Bangladesh có đến 3 cầu thủ ngoại kiều, bên cạnh Cuba Mitchell (Anh, sinh năm 2005) là tiền vệ công Tanil Fahmeed Salik (Anh, 2006) và hậu vệ trái Zayyan Ahmed (Mỹ, 2004).

Các dữ liệu cho thấy 3 cầu thủ này có kỹ thuật cơ bản khá tốt, thể hình ổn nhưng không quá mức đặc biệt. Do vậy, ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik sẽ là cách tiếp cận khôn ngoan, chắc chắn trong trận mở màn luôn thường ẩn chứa khó khăn cho đội được đánh giá cao hơn.

U.23 Việt Nam tự tin giành trọn 3 điểm

Theo đó, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ không vội vã nhập cuộc bằng cách dâng cao tấn công ào ạt, mà sẽ bố trí hàng phòng ngự chắc chắn, từ đó tranh đoạt quyền kiểm soát bóng ở giữa sân trước khi áp đặt lối chơi tấn công lên đối thủ.

Khuất Văn Khang là một trong những ngòi nổ quan trọng của U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thuận lợi cho ông Kim là sở hữu trong tay dàn tiền vệ cơ động với Xuân Bắc thoát pressing thanh thoát và đưa bóng lên "sáng nước", trong khi Văn Khang và Văn Trường chơi cơ động luôn sẵn sàng tung ra những đường kiến tạo sắc sảo cho Đình Bắc, Thanh Nhàn… ở tuyến đầu.

Ngoài ra, lối chơi của đội tuyển U.23 Việt Nam càng trở nên đa dạng và khó lường nhờ 2 biên với Phi Hoàng, Anh Quân luôn sẵn sàng dâng cao để có những quả tạt bóng sớm, hay căng ngược ra sau để tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Đình Bắc với thể hình tốt, khả năng tì đè và qua người tốt sẽ là chỗ dựa trong vòng cấm địa, trong khi những Thanh Nhàn, Lê Viktor, Công Phương, Quốc Việt… luôn là những người rất giỏi khai thác khoảng trống để trừng phạt đối thủ.