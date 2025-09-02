Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
02/09/2025 10:22 GMT+7

Bất chấp 'ẩn số' U.23 Bangladesh giữ kín thông tin, HLV Kim Sang-sik đã chốt được cách tiếp cận hợp lý để U.23 Việt Nam tự tin quyết lấy trọn 3 điểm mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026 ngày 3.9.

Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik tự tin sẽ giúp U.23 Việt Nam giải mã "ẩn số" U.23 Bangladesh

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam giải mã U.23 Bangladesh

Đội tuyển U.23 Bangladesh là đối thủ đến Việt Nam sớm nhất, mang tham vọng tạo nên bất ngờ trong trận mở màn bảng C, vòng loại giải U.23 châu Á 2026 với đội tuyển U.23 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 3.9.

Đó là tham vọng thực sự nghiêm túc khi thầy trò HLV Saiful Bari Titu đã được tạo điều kiện tập trung rèn quân từ tận tháng 7, có đợt xuất ngoại tập huấn và 2 trận giao hữu chất lượng với U.23 Bahrain (thua 0-1 và 2-4).

Một trong những thách thức lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là tìm kiếm dữ liệu, khi đối thủ Nam Á này chưa đối đầu với U.23 Việt Nam và có rất ít thông tin băng hình hoặc thông tin từ các đối tác cung cấp truyền thống.

Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng- Ảnh 2.

Đội tuyển U.23 Bangladesh được đón tiếp chu đáo khi đến Việt Trì, Phú Thọ

ảnh: VFF

Tuy nhiên, bước đầu bộ phận kỹ thuật của đội tuyển U.23 Việt Nam đã có những thông tin quan trọng, khi xác định U.23 Bangladesh có đến 3 cầu thủ ngoại kiều, bên cạnh Cuba Mitchell (Anh, sinh năm 2005) là tiền vệ công Tanil Fahmeed Salik (Anh, 2006) và hậu vệ trái Zayyan Ahmed (Mỹ, 2004).

Các dữ liệu cho thấy 3 cầu thủ này có kỹ thuật cơ bản khá tốt, thể hình ổn nhưng không quá mức đặc biệt. Do vậy, ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik sẽ là cách tiếp cận khôn ngoan, chắc chắn trong trận mở màn luôn thường ẩn chứa khó khăn cho đội được đánh giá cao hơn.

U.23 Việt Nam tự tin giành trọn 3 điểm

Theo đó, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ không vội vã nhập cuộc bằng cách dâng cao tấn công ào ạt, mà sẽ bố trí hàng phòng ngự chắc chắn, từ đó tranh đoạt quyền kiểm soát bóng ở giữa sân trước khi áp đặt lối chơi tấn công lên đối thủ.

Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng- Ảnh 3.

Khuất Văn Khang là một trong những ngòi nổ quan trọng của U.23 Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thuận lợi cho ông Kim là sở hữu trong tay dàn tiền vệ cơ động với Xuân Bắc thoát pressing thanh thoát và đưa bóng lên "sáng nước", trong khi Văn Khang và Văn Trường chơi cơ động luôn sẵn sàng tung ra những đường kiến tạo sắc sảo cho Đình Bắc, Thanh Nhàn… ở tuyến đầu.

Ngoài ra, lối chơi của đội tuyển U.23 Việt Nam càng trở nên đa dạng và khó lường nhờ 2 biên với Phi Hoàng, Anh Quân luôn sẵn sàng dâng cao để có những quả tạt bóng sớm, hay căng ngược ra sau để tuyến 2 băng lên dứt điểm.

Đình Bắc với thể hình tốt, khả năng tì đè và qua người tốt sẽ là chỗ dựa trong vòng cấm địa, trong khi những Thanh Nhàn, Lê Viktor, Công Phương, Quốc Việt… luôn là những người rất giỏi khai thác khoảng trống để trừng phạt đối thủ.

Tin liên quan

Mới: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lỗi hẹn với vòng loại U.23 châu Á, hẹn gặp SEA Games 33?

Mới: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lỗi hẹn với vòng loại U.23 châu Á, hẹn gặp SEA Games 33?

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik là dẫn dắt đội U.23 VN thi đấu thật tốt, vượt qua vòng loại U.23 châu Á và quan trọng hơn là thể hiện được bước tiến bộ vững chắc để phục vụ những nhiệm vụ quan trọng ở giai đoạn tiếp theo.

Lộ diện 2 nhân tố cực quan trọng, quyết định sự thành bại của U.23 Việt Nam

Đình Bắc nhận xét thẳng thắn về tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung: ‘Cậu ấy rất…’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik U.23 Bangladesh Vòng loại U.23 châu Á Khuất Văn Khang Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận