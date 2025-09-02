Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mới: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lỗi hẹn với vòng loại U.23 châu Á, hẹn gặp SEA Games 33?

Đặng Phương Nam
Đặng Phương Nam
02/09/2025 09:11 GMT+7

Nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik là dẫn dắt đội U.23 VN thi đấu thật tốt, vượt qua vòng loại U.23 châu Á và quan trọng hơn là thể hiện được bước tiến bộ vững chắc để phục vụ những nhiệm vụ quan trọng ở giai đoạn tiếp theo.

U.23 Việt Nam chốt danh sách 23 câu thủ

Khác với đội tuyển VN phần nào còn bị ảnh hưởng bởi các ca chấn thương đột xuất khiến Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long không thể hội quân, đội U.23 đã có được lực lượng gần như mạnh nhất (hai đội tập trung cùng đợt). Quan trọng hơn, các anh tài trẻ tuổi đều đang có phong độ cao khi thường xuyên được thi đấu tại V-League và nhiều người trong số họ còn tạo được rất nhiều điểm nhấn chuyên môn qua mỗi vòng đấu.

Mới: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lỗi hẹn với vòng loại U.23 châu Á, hẹn gặp SEA Games 33?- Ảnh 1.

Thành Trung (thứ hai, từ trái sang) sẽ không thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á

ẢNH: MINH TÚ

Lứa cầu thủ tài năng này đã cùng HLV Kim Sang-sik trải qua hành trình đầy cảm xúc và giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á với rất nhiều trải nghiệm. Họ cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết, có tính chiến đấu cao. Văn Khang - Đình Bắc và đồng đội đã thể hiện được sự tiến bộ toàn diện về nhiều mặt, như năng lực chuyên môn cá nhân, sự kết hợp nhuần nhuyễn của cả tập thể. Điều đặc biệt, U.23 VN cũng đã hình thành lối chơi có dấu ấn chuyên môn đậm nét. Đó chưa hẳn là phong cách kiểm soát bóng tấn công đẹp mắt như nhiều người mong đợi, nhưng cách tổ chức đội hình, kiểm soát lối chơi, trận đấu đã thể hiện nhiều bước tiến rõ rệt. Đặc biệt là bản lĩnh và ý thức chấp hành đấu pháp của các cầu thủ trẻ đã được nâng tầm. Điều này vô cùng quan trọng, tạo đà cho giai đoạn nâng cấp tiếp theo.

Khá đáng tiếc khi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị đau nhẹ, nên sẽ không thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á lần này. Trong cuộc họp kỹ thuật vào 9 giờ 30 ngày 2.9, các đội sẽ họp kỹ thuật và đội U.23 Việt Nam sẽ không đăng ký Trần Thành Trung. Anh còn cơ hội hội quân cùng đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Vòng loại U.23 châu Á lần này tương đối đơn giản khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) trước những đối thủ không quá mạnh như U.23 Bangladesh hay U.23 Singapore. Đối thủ khó chịu nhất có lẽ là U.23 Yemen với 3 tuyển thủ quốc gia trên hàng công.

Khi chiến thắng là mệnh lệnh

Nhìn lại hành trình lên ngôi vương tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nổi bật nhất về mặt chuyên môn của các cầu thủ trẻ VN là khả năng tổ chức và kiểm soát trận đấu, khả năng phòng ngự và hóa giải sức mạnh tấn công của đối phương. Có lẽ những trận đấu sắp tới trên sân Việt Trì, U.23 VN sẽ vẫn duy trì và thậm chí là nâng cấp được sức mạnh này khi các nhân tố từng chơi tốt vài tháng trước như thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng ở hàng phòng ngự đều liên tục được thử lửa và thi đấu thành công tại những vòng đầu V-League. Các tiền vệ trung tâm như Xuân Bắc, Văn Trường, Thái Sơn cũng thường xuyên được ra sân và chơi tốt trong màu áo CLB chủ quản. Trong khi đó, Văn Khang - Công Phương trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình tái thiết Thể Công Viettel của HLV Popov, còn Đình Bắc cũng vẫn là quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Polking ở CLB Công an Hà Nội.

Ngoài ra, trong đợt tập trung này, trên hàng tấn công của U.23 VN có sự trở lại quan trọng của Thanh Nhàn. Tiền đạo trẻ hiện khoác áo CLB PVF-CAND đang có phong độ cao tại V-League. Siêu phẩm vào lưới Nam Định đã cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành của tài năng trẻ gốc Tây Ninh. Tốc độ, sự càn lướt, đột biến và lối chơi hiện đại của Thanh Nhàn sẽ giúp hàng công U.23 VN có thêm nhiều phương án và uy lực tấn công hơn.

Chỉ còn một ngày nữa là U.23 VN bước vào trận đấu đầu tiên gặp U.23 Bangladesh (3.9), bóng chưa lăn thì chưa thể nói được điều gì. Nhưng hy vọng với sự chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo của HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự, cộng với việc bổ sung nhân sự chất lượng, U.23 VN sẽ có được vòng loại ấn tượng, khi không chỉ chiến thắng mà còn là cách thắng thuyết phục.

Tin liên quan

FIFA có động thái đặc biệt giúp HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam bung lụa ở châu Á

FIFA có động thái đặc biệt giúp HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam bung lụa ở châu Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng C, vòng loại U.23 châu Á 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hiện mạnh hơn chính họ lúc vô địch giải Đông Nam Á hồi tháng 7.

Lộ diện 2 nhân tố cực quan trọng, quyết định sự thành bại của U.23 Việt Nam

U.23 Singapore đến Phú Thọ, hậu vệ gốc Nhật là 'vũ khí' bí mật đáng gờm

Khám phá thêm chủ đề

HLV Kim Sang-sik V-League U.23 VN U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận