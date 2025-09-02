Mới: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lỗi hẹn với vòng loại U.23 châu Á, hẹn gặp SEA Games 33?

U.23 Việt Nam chốt danh sách 23 câu thủ

Khác với đội tuyển VN phần nào còn bị ảnh hưởng bởi các ca chấn thương đột xuất khiến Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long không thể hội quân, đội U.23 đã có được lực lượng gần như mạnh nhất (hai đội tập trung cùng đợt). Quan trọng hơn, các anh tài trẻ tuổi đều đang có phong độ cao khi thường xuyên được thi đấu tại V-League và nhiều người trong số họ còn tạo được rất nhiều điểm nhấn chuyên môn qua mỗi vòng đấu.

Thành Trung (thứ hai, từ trái sang) sẽ không thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á ẢNH: MINH TÚ

Lứa cầu thủ tài năng này đã cùng HLV Kim Sang-sik trải qua hành trình đầy cảm xúc và giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á với rất nhiều trải nghiệm. Họ cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết, có tính chiến đấu cao. Văn Khang - Đình Bắc và đồng đội đã thể hiện được sự tiến bộ toàn diện về nhiều mặt, như năng lực chuyên môn cá nhân, sự kết hợp nhuần nhuyễn của cả tập thể. Điều đặc biệt, U.23 VN cũng đã hình thành lối chơi có dấu ấn chuyên môn đậm nét. Đó chưa hẳn là phong cách kiểm soát bóng tấn công đẹp mắt như nhiều người mong đợi, nhưng cách tổ chức đội hình, kiểm soát lối chơi, trận đấu đã thể hiện nhiều bước tiến rõ rệt. Đặc biệt là bản lĩnh và ý thức chấp hành đấu pháp của các cầu thủ trẻ đã được nâng tầm. Điều này vô cùng quan trọng, tạo đà cho giai đoạn nâng cấp tiếp theo.

Khá đáng tiếc khi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bị đau nhẹ, nên sẽ không thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á lần này. Trong cuộc họp kỹ thuật vào 9 giờ 30 ngày 2.9, các đội sẽ họp kỹ thuật và đội U.23 Việt Nam sẽ không đăng ký Trần Thành Trung. Anh còn cơ hội hội quân cùng đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Vòng loại U.23 châu Á lần này tương đối đơn giản khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) trước những đối thủ không quá mạnh như U.23 Bangladesh hay U.23 Singapore. Đối thủ khó chịu nhất có lẽ là U.23 Yemen với 3 tuyển thủ quốc gia trên hàng công.

Khi chiến thắng là mệnh lệnh

Nhìn lại hành trình lên ngôi vương tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nổi bật nhất về mặt chuyên môn của các cầu thủ trẻ VN là khả năng tổ chức và kiểm soát trận đấu, khả năng phòng ngự và hóa giải sức mạnh tấn công của đối phương. Có lẽ những trận đấu sắp tới trên sân Việt Trì, U.23 VN sẽ vẫn duy trì và thậm chí là nâng cấp được sức mạnh này khi các nhân tố từng chơi tốt vài tháng trước như thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng ở hàng phòng ngự đều liên tục được thử lửa và thi đấu thành công tại những vòng đầu V-League. Các tiền vệ trung tâm như Xuân Bắc, Văn Trường, Thái Sơn cũng thường xuyên được ra sân và chơi tốt trong màu áo CLB chủ quản. Trong khi đó, Văn Khang - Công Phương trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình tái thiết Thể Công Viettel của HLV Popov, còn Đình Bắc cũng vẫn là quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Polking ở CLB Công an Hà Nội.

Ngoài ra, trong đợt tập trung này, trên hàng tấn công của U.23 VN có sự trở lại quan trọng của Thanh Nhàn. Tiền đạo trẻ hiện khoác áo CLB PVF-CAND đang có phong độ cao tại V-League. Siêu phẩm vào lưới Nam Định đã cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành của tài năng trẻ gốc Tây Ninh. Tốc độ, sự càn lướt, đột biến và lối chơi hiện đại của Thanh Nhàn sẽ giúp hàng công U.23 VN có thêm nhiều phương án và uy lực tấn công hơn.

Chỉ còn một ngày nữa là U.23 VN bước vào trận đấu đầu tiên gặp U.23 Bangladesh (3.9), bóng chưa lăn thì chưa thể nói được điều gì. Nhưng hy vọng với sự chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo của HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự, cộng với việc bổ sung nhân sự chất lượng, U.23 VN sẽ có được vòng loại ấn tượng, khi không chỉ chiến thắng mà còn là cách thắng thuyết phục.