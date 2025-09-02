Lộ diện 2 nhân tố cực quan trọng, quyết định sự thành bại của U.23 Việt Nam

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm của U.23 Việt Nam

Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang là những trụ cột rất quan trọng của đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay, họ hầu như luôn chiếm được vị trí chính thức ở các trận đấu của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik, khi U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa rồi. 2 cầu thủ này có điểm chung là đều giàu kỹ thuật, rất đa năng và giàu kinh nghiệm chinh chiến ở các sân chơi đỉnh cao.

Văn Trường (giữa) trong buổi tập U.23 Việt Nam Ảnh: Vff

Khuất Văn Khang (11) mang băng thủ quân của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Về phần Khuất Văn Khang, anh có thể thi đấu ở các vị trí tiền vệ tấn công, tiền đạo cánh và hậu vệ cánh trái. Khuất Văn Khang là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, vô địch U.23 Đông Nam Á các năm 2023 và 2025. Ngoài ra, nhờ được thi đấu tại giải V-League trong màu áo CLB Thể Công Viettel từ vài mùa bóng qua, nên Khuất Văn Khang rất giàu kinh nghiệm, giàu bản lĩnh.

Một kỹ năng đáng chú ý khác của Khuất Văn Khang đó là kỹ năng đá phạt. Khuất Văn Khang từng ghi 1 bàn thắng rất đẹp từ tình huống đá phạt trực tiếp vào lưới U.23 Malaysia, tại giải U.23 châu Á 2024. Nếu cầu thủ đang khoác áo CLB Thề Công Viettel đạt phong độ cao ở vòng loại U.23 châu Á trong những ngày tới đây, anh hoàn toàn có thể sút tung lưới các đối thủ Yemen, Bangladesh và Singapore trong những tình huống cố định.

Và rất đa năng

Còn với Nguyễn Văn Trường, anh có thể thi đấu ở các vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo lùi. Nguyễn Văn Trường là thành viên của đội U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á các năm 2023 và 2025. Giống như Khuất Văn Khang, Văn Trường đã có nhiều năm thi đấu tại V-League, nên bản lĩnh và kinh nghiệm của anh tốt hơn nhiều cầu thủ khác cùng trang lứa.

Văn Khang và Văn Trường (9) là các trụ cột của U.23 Việt Nam Ảnh: Phúc Thắng

Ngoài ra, cũng giống như Khuất Văn Khang, khả năng đá phạt của Văn Trường rất tốt. Cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC là 1 trong những người thường được lựa chọn để thực hiện các tình huống cố định của U.23 Việt Nam. Ngoài ra, Văn Trường còn có thêm lợi thế về thể hình (1,82 m), có thể là vũ khí tấn công lợi hại cho U.23 Việt Nam trong các pha không chiến.

Sự chững chạc của Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang sẽ là chỗ dựa cho các đồng đội xung quanh họ, tiếp thêm sự tự tin cho các toàn đội khi đối đầu với các đối thủ khác tại vòng loại U.23 châu Á 2026. Ngoài ra, nhờ sự đa năng của 2 gương mặt nói trên, HLV Kim Sang-sik có thể có thêm nhiều lựa chọn về chiến thuật khác nhau, cho phép vị HLV người Hàn Quốc điều chỉnh lối chơi của đội nhà, tùy theo diễn biến trên sân.