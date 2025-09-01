U.23 Singapore đến Phú Thọ, hậu vệ gốc Nhật là 'vũ khí' bí mật đáng gờm

U.23 Singapore đã chuẩn bị kỹ lưỡng

Sau chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ từ sân bay Changi (Singapore), U.23 Singapore hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và di chuyển bằng xe ô tô về Phú Thọ. Thầy trò HLV Firdaus Kassim đã được BTC tặng hoa chào mừng và gửi lời chúc thành công cho những trận đấu sắp tới.

U.23 Singapore mang đến Phú Thọ 24 cầu thủ, trong đó nhiều gương mặt đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia S-League. Đặc biệt, đội có sự góp mặt của hậu vệ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura, cầu thủ thuộc biên chế CLB Albirex Niigata Singapore.

Các tuyển thủ Singapore được tặng hoa chào mừng tại khách sạn

Mặc dù là đội đến Việt Nam muộn nhất so với U.23 Bangladesh và U.23 Yemen, U.23 Singapore vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8. Đội bóng này cũng đã có những kết quả khả quan trong các trận giao hữu gần đây: hòa U.23 Philippines và thắng U.23 Malaysia.

U.23 Singapore vừa trở về sau chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha

Theo lịch, vào ngày 2.9.2025, U.23 Singapore sẽ có buổi tập duy nhất tại sân tập khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Thầy trò HLV Firdaus Kassim sẽ ra quân gặp U.23 Yemen vào lúc 16 giờ ngày 3.9.2025 trên SVĐ Việt Trì.

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Tiếp đó, đội bóng đến từ đảo quốc sư tử sẽ chạm trán đội chủ nhà U.23 Việt Nam vào ngày 6.9, và U.23 Bangladesh vào ngày 9.9. Đây là bảng đấu mà đội bóng của HLV Firdaus Kassim đánh giá có sự cạnh tranh khốc liệt, và họ sẽ cần thể hiện tốt nhất để hy vọng giành quyền đi tiếp.