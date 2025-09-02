Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Singapore khen U.23 Việt Nam 'đẳng cấp châu Á', HLV Yemen cảm ơn ông Kim vì...

Hồng Nam
Hồng Nam
02/09/2025 19:10 GMT+7

Cả hai đối thủ U.23 Singapore và U.23 Yemen đều đánh giá cao sức mạnh của chủ nhà U.23 Việt Nam tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026.

HLV Singapore khen ngợi U.23 Việt Nam

Trước thềm bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra tại sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) từ ngày 3.9 đến 9.9 với 4 đội bóng U.23 Việt Nam, U.23 Singapore, U.23 Yemen và U.23 Bangladesh, các đối thủ đều đã dành sự tôn trọng cho chủ nhà U.23 Việt Nam ở buổi họp báo chiều nay (2.9).

"U.23 Việt Nam có thể đá với trình độ cao ở sân chơi châu Á, chứ không riêng gì Đông Nam Á. U.23 Việt Nam cũng là đội bóng để chúng tôi học hỏi. Ông Kim Sang-sik đang thể hiện rất tốt với nhiều thành công trong thời gian qua, sau thời của HLV Park Hang-seo. Ông ấy đã mang tới cho bóng đá Việt Nam lối chơi riêng và rất ấn tượng", HLV Firdaus Kassim của U.23 Singapore nhấn mạnh.

HLV Singapore khen U.23 Việt Nam 'đẳng cấp châu Á', HLV Yemen cảm ơn ông Kim vì...- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam được đánh giá cao

ẢNH: VFF

Ở vòng loại U.23 châu Á 2024, U.23 Singapore cũng đối đầu U.23 Việt Nam ở sân Việt Trì. Đội trẻ đến từ đảo quốc sư tử có trận hòa 2-2, tuy nhiên, đó là khi U.23 Việt Nam đã chắc chắn đoạt vé tới vòng chung kết và chỉ tung vào sân lực lượng dự bị.

Theo HLV Kassim, U.23 Singapore sẽ làm tất cả những gì có thể để đoạt vé, dù phải gặp những đối thủ mạnh. "Chúng tôi chuẩn bị cho giải với cường độ cao cùng sự nghiêm túc. Mục tiêu của U.23 Singapore là cố gắng hết sức và tính toán cụ thể cho từng trận đấu.

Điểm mạnh của chúng tôi là cố gắng nỗ lực hết sức và thi đấu hết khả năng của mình với cường độ quyết liệt", ông Kassim nói.

Nói về mức độ trẻ trung của U.23 Singapore, ông Kassim không ngần ngại khẳng định: "Độ tuổi không quan trọng, tôi lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ và năng lực, đây cũng sẽ là cơ hội để tôi có thể đánh giá các cầu thủ cho những mục tiêu quan trọng trong tương lai".

HLV Singapore khen U.23 Việt Nam 'đẳng cấp châu Á', HLV Yemen cảm ơn ông Kim vì...- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) hòa 2-2 với U.23 Singapore ở vòng loại U.23 châu Á 2024

ẢNH: MINH TÚ

HLV Yemen: 'Cảm ơn HLV Kim Sang-sik vì đánh giá cao' 

Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Yemen là đối thủ đáng ngại nhất bảng đấu với U.23 Việt Nam. Trước khi sang Việt Nam, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã trải qua giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Đội đóng quân tập luyện tại thành phố Marib (Yemen), sau đó sang Fujairah (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. Kết quả của các trận giao hữu này được giữ kín nhằm đảm bảo bí mật chuyên môn.

Ba gương mặt đáng chú ý trên hàng công của U.23 Yemen là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những cầu thủ vừa góp mặt trong đội hình đội tuyển Yemen thi đấu loạt trận FIFA Days tháng 6 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. 

HLV Amin Al Suneini chia sẻ: "Cảm ơn ông Kim vì đã đánh giá U.23 Yemen mạnh nhất bảng. Chúng tôi có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các cầu thủ trẻ U.23 Yemen luôn giàu khát vọng. Dù vậy, các trận tới không dễ dàng với U.23 Yemen. Chúng tôi sẽ tính toán từng trận, đi từng bước. Giải đấu nào, đối thủ nào cũng khó khăn. U.23 Yemen chỉ có thể chuẩn bị từng trận".

Ông Al Suneini nói thêm: "U.23 Yemen đã chuẩn bị từ tháng 7, đá một số trận giao hữu trong nước với CLB địa phương trước khi tới Việt Nam. Ban đầu chúng tôi tập trung với 34 cầu thủ, sau đó sàng lọc dần, lúc này chỉ còn 23 gương mặt chính thức dự giải.

Mục tiêu của U.23 Yemen là chuẩn bị lứa cầu thủ tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Yemen, cũng như tương lai của bóng đá Yemen. Mục tiêu của chúng tôi cũng giống cả 3 đội còn lại thôi: lấy vé đi VCK U.23 châu Á". 

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik hé lộ lý do bất ngờ khi gạch tên Trần Thành Trung: Không phải vì chấn thương!

HLV Kim Sang-sik hé lộ lý do bất ngờ khi gạch tên Trần Thành Trung: Không phải vì chấn thương!

Chiều 2.9, tại buổi họp báo trước thềm vòng loại U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã tiết lộ lý do gạch tên tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh và khó lường hơn với tuyến giữa năng động

Cuộc đua trụ hạng V-League: Cái tên bất ngờ xuất hiện bên cạnh HAGL

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Singapore U.23 Yemen U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận