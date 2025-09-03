U.23 Việt Nam thắng trọn vẹn

Dù U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, U.23 Bangladesh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Saiful Bari Titu không thể chỉ đạo trực tiếp vì lý do sức khỏe, nhường lại cho trợ lý HLV Hasan dẫn dắt đội.

U.23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đã có một số thay đổi so với đội hình tham dự giải U.23 Đông Nam Á, với việc đội trưởng Khuất Văn Khang ngồi ghế dự bị và Phi Hoàng, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn được trao cơ hội đá chính. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Kim nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, triển khai những pha tấn công mạnh mẽ từ hai biên và pressing tầm cao.

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

Phút 15, Đình Bắc có pha xoay sở tinh tế bên cánh trái trước khi chọc khe cho Ngọc Mỹ, người bứt tốc vượt qua bẫy việt vị và ghi bàn mở tỷ số bằng một cú cứa lòng đẹp mắt. Trong hiệp 1, U.23 Bangladesh có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Ngọc Mỹ (số 19) mở tỷ số trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, HLV Kim thực hiện ba sự thay đổi người, với việc Quốc Việt, Lê Viktor và Khuất Văn Khang vào sân. Các nhân tố này đã gây sức ép lớn lên hàng thủ của Bangladesh, và Lê Viktor đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 83 từ pha đánh đầu chuẩn xác sau đường chuyền của Lý Đức.

Lê Viktor đã ghi bàn trong một trận đấu chính thức ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam, mang lại 3 điểm quan trọng trong trận ra quân. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo với U.23 Singapore và U.23 Yemen, với mục tiêu giành ngôi đầu bảng.