HLV Kim Sang-sik dùng người thông minh, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh: Trọn vẹn ngày ra quân

U.23 Việt Nam có nhiều lợi thế

Tối 3.9, đội tuyển U.23 Việt Nam gặp U.23 Bangladesh trong khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á, trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, U.23 Bangladesh lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Tuy nhiên, đội bóng này gặp bất lợi khi HLV trưởng Saiful Bari Titu không thể chỉ đạo trực tiếp vì lý do sức khỏe, và trợ lý HLV Hasan sẽ tạm thời dẫn dắt đội trong trận đấu này.

HLV Kim Sang-sik có những thay đổi đáng chú ý về nhân sự so với giải U.23 Đông Nam Á ẢNH: MINH TÚ

Về phía U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã có một số thay đổi so với đội hình tham dự giải U.23 Đông Nam Á tại Indonesia, khi ông quyết định cất đội trưởng Khuất Văn Khang trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho Phi Hoàng, Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Banglades: Trận ra quân mãn nhãn

Khán giả đội chủ nhà cuồng nhiệt trên khán đài sân Việt Trì ẢNH: MINH TÚ

Sở hữu lợi thế sân nhà, đội tuyển U.23 Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các pha tấn công từ hai biên, pressing tầm cao, và những tình huống cố định sở trường liên tiếp được đoàn quân của HLV Kim Sang-sik triển khai.

Chỉ sau 10 phút, khung thành của U.23 Bangladesh đã bị chao đảo với những cú dứt điểm nguy hiểm từ Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Phi Hoàng, trong đó Phi Hoàng đã bị cột dọc từ chối một cú sút xa đầy ấn tượng. U.23 Việt Nam liên tục tạt bóng từ hai biên vào trung lộ nhưng chưa có điểm rơi chính xác.

Ngọc Mỹ (số 19) mở tỷ số trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Ngọc Mỹ là cái tên được lựa chọn để thay thế đội trưởng Văn Khang ở trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Sân Việt Trì hôm nay rực sắc đỏ ẢNH: MINH TÚ

Bàn mở tỷ số của Ngọc Mỹ

Tuy nhiên, CĐV không phải đợi lâu. Phút 15, Đình Bắc khéo léo xoay sở bên trái trước khi thực hiện một đường chọc khe tinh tế cho Ngọc Mỹ bứt tốc vượt qua bẫy việt vị, đối mặt thủ môn đối phương. Tiền đạo này cứa lòng đưa bóng về góc xa, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Đình Bắc vẫn đang cho thấy phong độ rất ổn định, giải U.23 Đông Nam Á vừa qua, anh là cầu thủ xuất sắc nhất giải ẢNH: MINH TÚ

U.23 Bangladesh nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng bất thành ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim đã cho thấy sự lựa chọn của ông là chính xác khi mang đến ẩn số bất ngờ mang tên Ngọc Mỹ. Tiền đạo sinh năm 2004 đã tham gia từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 nhưng chủ yếu dự bị và tới giải châu Á, anh được trao cơ hội. Ngọc Mỹ là cầu thủ từng giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất U,19 quốc gia 2023" và "Vua phá lưới U.21 quốc gia 2024". Ở mùa giải V-League vừa qua, anh cũng có phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Những phút còn lại của hiệp 1, U.23 Bangladesh tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Họ cũng đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Trung Kiên, nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn thi đấu rất tập trung. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 1 bàn nghiêng về U.23 Việt Nam.

Hàng công quen thuộc trở lại ở hiệp 2, Lê Viktor giải cơn "khát" bàn thắng

Phút 57, HLV Kim Sang-sik thực hiện 3 sự thay đổi người khi đưa Quốc Việt, Văn Khang và Lê Viktor vào sân, thay cho Thanh Nhàn, Đình Bắc và Ngọc Mỹ. Đây là những nhân tố đã quen mặt ở giải U.23 Đông Nam Á.

Người hùng ghi bàn mở tỷ số rời sân ở hiệp 2 ẢNH: MINH TÚ

Văn Khang trở lại ẢNH: MINH TÚ

Sự thay đổi nhân sự này ngay lập tức tạo sức ép lên hàng thủ của Bangladesh khi lần lượt Quốc Việt, Lê Viktor, Khuất văn Khang tạo ra hàng loạt sóng gió trước khung thành thủ môn Srabon.

Lê Viktor đang rất khát khao ghi bàn... ẢNH: MINH TÚ

Lê Viktor đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0

Và anh đã làm được ẢNH: MINH TÚ

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lê Viktor đã được đền đáp, cuối cùng anh đã có bàn thắng trong một trận đấu chính thức với U.23 Việt Nam. Phút 83, anh đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt từ đường chuyền cũng bằng đầu của Lý Đức.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ động viên tiền vệ Việt kiều này. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá anh là một cầu thủ đầy triển vọng và ban huấn luyện đang nỗ lực để phát huy tối đa khả năng của Lê Viktor đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp để anh tỏa sáng. Và đúng là Lê Viktor đã không phụ lòng mong đợi của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

Xuân Bắc cũng đã có trận đấu tròn vai trên mảnh đất quê hương Phú Thọ ẢNH: MINH TÚ

Những phút còn lại của trận đấu, cả 2 đội có thêm một số thay đổi nhưng tỷ số chung cuộc vẫn là 2-0. U.23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trận ra quân và tiếp tục hướng tới 2 trận đấu tiếp theo với U.23 Singapore và U.23 Yemen với mục tiêu nhất bảng.