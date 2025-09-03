HLV Kim Sang-sik dùng người thông minh, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh: Trọn vẹn ngày ra quân

U.23 Việt Nam có nhiều lợi thế
Tối 3.9, đội tuyển U.23 Việt Nam gặp U.23 Bangladesh trong khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á, trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).
U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, U.23 Bangladesh lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Tuy nhiên, đội bóng này gặp bất lợi khi HLV trưởng Saiful Bari Titu không thể chỉ đạo trực tiếp vì lý do sức khỏe, và trợ lý HLV Hasan sẽ tạm thời dẫn dắt đội trong trận đấu này.
Về phía U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã có một số thay đổi so với đội hình tham dự giải U.23 Đông Nam Á tại Indonesia, khi ông quyết định cất đội trưởng Khuất Văn Khang trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho Phi Hoàng, Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn.
Sở hữu lợi thế sân nhà, đội tuyển U.23 Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các pha tấn công từ hai biên, pressing tầm cao, và những tình huống cố định sở trường liên tiếp được đoàn quân của HLV Kim Sang-sik triển khai.
Chỉ sau 10 phút, khung thành của U.23 Bangladesh đã bị chao đảo với những cú dứt điểm nguy hiểm từ Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Phi Hoàng, trong đó Phi Hoàng đã bị cột dọc từ chối một cú sút xa đầy ấn tượng. U.23 Việt Nam liên tục tạt bóng từ hai biên vào trung lộ nhưng chưa có điểm rơi chính xác.
Tuy nhiên, CĐV không phải đợi lâu. Phút 15, Đình Bắc khéo léo xoay sở bên trái trước khi thực hiện một đường chọc khe tinh tế cho Ngọc Mỹ bứt tốc vượt qua bẫy việt vị, đối mặt thủ môn đối phương. Tiền đạo này cứa lòng đưa bóng về góc xa, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.
HLV Kim đã cho thấy sự lựa chọn của ông là chính xác khi mang đến ẩn số bất ngờ mang tên Ngọc Mỹ. Tiền đạo sinh năm 2004 đã tham gia từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 nhưng chủ yếu dự bị và tới giải châu Á, anh được trao cơ hội. Ngọc Mỹ là cầu thủ từng giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất U,19 quốc gia 2023" và "Vua phá lưới U.21 quốc gia 2024". Ở mùa giải V-League vừa qua, anh cũng có phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Thanh Hóa.
Những phút còn lại của hiệp 1, U.23 Bangladesh tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Họ cũng đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Trung Kiên, nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn thi đấu rất tập trung. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 1 bàn nghiêng về U.23 Việt Nam.
Hàng công quen thuộc trở lại ở hiệp 2, Lê Viktor giải cơn "khát" bàn thắng
Phút 57, HLV Kim Sang-sik thực hiện 3 sự thay đổi người khi đưa Quốc Việt, Văn Khang và Lê Viktor vào sân, thay cho Thanh Nhàn, Đình Bắc và Ngọc Mỹ. Đây là những nhân tố đã quen mặt ở giải U.23 Đông Nam Á.
Sự thay đổi nhân sự này ngay lập tức tạo sức ép lên hàng thủ của Bangladesh khi lần lượt Quốc Việt, Lê Viktor, Khuất văn Khang tạo ra hàng loạt sóng gió trước khung thành thủ môn Srabon.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Lê Viktor đã được đền đáp, cuối cùng anh đã có bàn thắng trong một trận đấu chính thức với U.23 Việt Nam. Phút 83, anh đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt từ đường chuyền cũng bằng đầu của Lý Đức.
Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ động viên tiền vệ Việt kiều này. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá anh là một cầu thủ đầy triển vọng và ban huấn luyện đang nỗ lực để phát huy tối đa khả năng của Lê Viktor đồng thời lựa chọn thời điểm thích hợp để anh tỏa sáng. Và đúng là Lê Viktor đã không phụ lòng mong đợi của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.
Những phút còn lại của trận đấu, cả 2 đội có thêm một số thay đổi nhưng tỷ số chung cuộc vẫn là 2-0. U.23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trận ra quân và tiếp tục hướng tới 2 trận đấu tiếp theo với U.23 Singapore và U.23 Yemen với mục tiêu nhất bảng.
