U.23 Việt Nam - U.23 Bangladesh: Chiến thắng trong tầm tay

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN U.23 VIỆT NAM - U.23 BANGLADESH

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam xếp hạng 113 thế giới trong khi đội tuyển Bangladesh xếp hạng 184, kém 71 bậc. Ở cấp độ U.23, đội tuyển Việt Nam cũng được đánh giá vượt trội khi được chọn làm hạt giống số 5 (nhóm 1) của vòng loại châu Á 2026 còn đội U.23 Bangladesh nhằm ở nhóm 4 là nhóm các đội yếu. Đây là cơ sở để giới chuyên môn có chung nhận định 1 chiều về khả năng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U.23 Bangladesh ở trận ra quân bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam tự tin giành chiến thắng khi chạm trán U.23 Bangladesh ẢNH: VFF

Ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía đội U.23 Bangladesh là Cuba Mitchell khi từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham, Sunderland. Chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á 2026, U.23 Bangladesh có chuyến tập huấn tại Bahrain. Các học trò HLV Saiful Bari Titu đấu giao hữu để thua 2-4 trước U.23 Bahrain.

U.23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục vòng loại giải U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Đội tuyển U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vòng loại giải U.23 châu Á lần này. Thầy trò HLV Kim Sang-sik "làm nóng" với giải U.23 Đông Nam Á. Dàn trụ cột Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường cùng nhân tố bổ sung Thanh Nhàn hứa hẹn giúp U.23 Việt Nam tạo sức ép tấn công áp đảo, hướng đến chiến thắng đậm ngay ở trận mở màn nhằm tạo đà cho các trận đấu quan trọng phía trước với U.23 Singapore, U.23 Yemen.