Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam có thể hình đẹp như 'Tây': Sẵn sàng ra quân thắng đậm U.23 Bangladesh

Hồng Nam
Hồng Nam
03/09/2025 00:00 GMT+7

U.23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng để có màn ra quân tưng bừng trước U.23 Bangladesh (19 giờ hôm nay 3.9) tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026.

Sức mạnh hình thể của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, với lối chơi bóng bổng đạt mức hiệu quả chưa từng có. 7 trong số 8 bàn học trò HLV Kim Sang-sik ghi được đến từ các pha tạt bóng, đánh biên, giúp U.23 Việt Nam trở thành đội bóng không chiến hay nhất giải.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Tôi đã nghiên cứu từ trước giải, biết rằng các tình huống cố định (đá phạt góc, phạt gián tiếp) mang về tỷ lệ bàn thắng tương đối cao. Do đó, tôi tập trung huấn luyện cho học trò các pha bóng cố định để tìm mành lưới đối thủ".

U.23 Việt Nam có thể hình đẹp như 'Tây': Sẵn sàng ra quân thắng đậm U.23 Bangladesh- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam không chiến tốt ở giải U.23 Đông Nam Á 2025

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam đã bay cao nhờ chuẩn bị bài bản, nhưng vẫn cần lý do quan trọng nhất: HLV Kim Sang-sik đang có trong tay lứa cầu thủ với thể hình rất ấn tượng. Thủ môn Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Văn Hà, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, tiền vệ Nguyễn Văn Trường hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc... đều cao trên 1,8 m. Ở đợt tập trung trước giải, trong tay ông Kim thậm chí có tới 9/26 cầu thủ cao trên 1,8 m. 

Với đội bóng sở hữu sức mạnh hình thể như "Tây", không thua kém ngay cả những nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc hay Tây Á, U.23 Việt Nam đã áp đảo các đối thủ nhờ những pha "không kích". Việc tập trung vào bóng bổng và tình huống cố định cũng là con đường ngắn và hiệu quả nhất, khi U.23 Việt Nam không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau để rèn giũa lối chơi ban bật vốn dĩ đòi hỏi khả năng gắn kết.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, U.23 Việt Nam từng vô địch SEA Games 30 (2019) và 31 (2022) cũng nhờ những miếng đánh từ trên không. Với những chiến lược gia Hàn Quốc vốn coi trọng sức mạnh cơ bắp và sự trực diện, U.23 Việt Nam sẽ được định hướng theo triết lý nhanh, mạnh và thực dụng hơn nữa. 

U.23 Việt Nam có thể hình đẹp như 'Tây': Sẵn sàng ra quân thắng đậm U.23 Bangladesh- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik muốn học trò đá gọn gàng và hiệu quả

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam có hình thể nhỉnh hơn U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và ngang ngửa U.23 Yemen. Với thời gian tập trung và huấn luyện ít ỏi (chỉ 5 ngày trước trận ra quân), đội bóng của thầy Kim có thể tiếp tục dùng con đường bóng bổng để tạo mưa bàn thắng. 

Tính toán điểm rơi 

Điểm chung của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, là thường chơi không bùng nổ ở trận ra quân.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam thắng 4-1 trên sân Lào, nhưng đã bế tắc suốt hiệp 1 khi để hòa 0-0. Đến giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam "chỉ" thắng U.23 Lào với tỷ số 3-0, trong trận đấu các chân sút phung phí cơ hội. 

Thực tế là, bùng nổ trận đấu không bằng tưng bừng trận cuối (chung kết). HLV Kim Sang-sik đã thành công ở cả hai giải đấu cúp nhờ tính toán điểm rơi phong độ, thể lực rất chuẩn cho cả hành trình. Cách dùng người khôn ngoan, biến hóa (liên tục xoay tua đội hình) giúp thầy Kim luôn tạo bất ngờ cho đối thủ, đồng thời giữ thể lực cho dàn trụ cột.

Trước thềm vòng loại U.23 châu Á, U.23 Việt Nam không giao hữu, mà chỉ tập luyện 5 ngày rồi đá luôn. Các cầu thủ đã có sẵn tâm lý hưng phấn cùng thể lực vững vàng sau hành trình vô địch Đông Nam Á. 100% quân số của ông Kim cũng đã trải qua 3 vòng đấu ở V-League. 

U.23 Việt Nam có thể hình đẹp như 'Tây': Sẵn sàng ra quân thắng đậm U.23 Bangladesh- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam sẽ ra quân bằng chiến thắng đậm?

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, cần nhớ vòng loại châu Á chỉ có 3 trận. Mục tiêu của U.23 Việt Nam là tính toán để thắng hết và đoạt ngôi nhất, nhưng để đề phòng rủi ro, bên cạnh việc thắng, Đình Bắc cùng đồng đội còn cần thắng đậm, ghi nhiều bàn để tạo ưu thế hiệu số. 

Việc ra quân bằng trận thắng tưng bừng tất nhiên vẫn tạo cú hích tâm lý tốt và gây sức ép lên những đội cạnh tranh trực tiếp như U.23 Singapore hay U.23 Yemen. Dù rằng, để thắng đậm, học trò ông Kim phải dồn nhiều sức hơn, có những mảng miếng đa dạng hơn.

Trước đối thủ "cửa dưới", các tiền đạo U.23 Việt Nam cũng có cơ hội chỉnh lại thước ngắm, vốn đang bị lệch ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Xử lý bình tĩnh hơn, phối hợp để mở góc sút rõ ràng hơn... là đề bài của thầy Kim mà đội cần có lời giải.

Các tiền đạo U.23 cần tận dụng từng trận để tiến bộ. Chỉ khi thực sự cải thiện trình độ và bản lĩnh trận mạc, cánh cửa đội tuyển quốc gia mới mở ra. Hành trình còn dài, nhưng sẽ bắt đầu từ bước chân nhỏ bé hôm nay. 

