Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài ‘lạ’ bắt trận ra quân U.23 Việt Nam đấu Bangladesh, là ai?

Linh Nhi
Linh Nhi
03/09/2025 09:36 GMT+7

AFC đã công bố danh tính trọng tài điều khiển trận đấu ra quân của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026.

Trọng tài uy tín của châu Á

Vị trọng tài này chưa từng làm nhiệm vụ ở những trận đấu có sự hiện diện của bóng đá Việt Nam ở các đấu trường. 


Trọng tài ‘lạ’ bắt trận ra quân U.23 Việt Nam đấu Bangladesh, là ai? - Ảnh 1.

Trọng tài Mammedov Resul, người Turkmenistan

Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trọng tài Mammedov Resul, người Turkmenistan sẽ bắt chính trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Bangladesh. Vị trọng tài trẻ tuổi này thường xuyên được tham gia, hoàn thành tốt các lớp học nâng cao của FIFA và cả Liên đoàn Bóng đá châu Á. Tại các giải đấu châu lục như AFC Champions League, ông Mammedov Resul cũng nhiều lần tham gia điều hành. 

Đặc biệt, theo cập nhật mới nhất của FIFA, ông Mammedov Resul được đánh giá là một trong 4 trọng tài uy tín nhất của Turkmenistan. Trọng tài Resul từng là học viên tốt nghiệp Học viện Trọng tài AFC khóa 3.

Trọng tài Mammedov Resul không phải là trọng tài quen biết của bóng đá Việt Nam và khán giả hy vọng, ông cùng các trợ lý sẽ điều hành công tâm, giúp cho trận đấu thành công. 

Đây là trận đấu không có VAR (tất cả các trận của vòng loại U.23 châu Á đều không sử dụng VAR). 

Nói về trận đấu tối nay, HLV Kim Sang-sik cho biết, U.23 Việt Nam đang ở trạng thái sung sức, không có chấn thương nghiêm trọng. Đội trưởng Khuất Văn Khang chỉ bị căng cơ nhẹ nhưng đủ khả năng ra sân ở trận mở màn gặp U.23 Bangladesh. “Chúng tôi tiếp cận từng trận đấu với sự tập trung cao độ, coi mỗi trận đều quan trọng như nhau và mục tiêu là giành chiến thắng từng trận một”, ông Kim nhấn mạnh.

