Chuyện chưa kể về 'cây sào' Quang Kiệt cao gần 2 m của đội tuyển Việt Nam

Từ trái bóng nhựa đến màu áo đội tuyển quốc gia

Đinh Quang Kiệt đang trải qua những ngày đẹp như mơ trên đội tuyển Việt Nam. 18 tuổi, chàng trai cao gần 2 mét có lần đầu tiên được các thầy trao cơ hội lên cấp độ cao nhất của “Những chiến binh sao Vàng”. Đó là phần thưởng cho những nỗ lực, sự cầu thị và cố gắng miệt mài đến từ trung vệ gốc Thái Bình - người từng bị chê là “khủng long vụng về” cách đây vài năm về trước.

Đinh Quang Kiệt đến với bóng đá từ tình yêu môn thể thao vua; những trận đấu bằng bóng nhựa, bóng da tại sân làng; sự ủng hộ của anh họ, cậu ruột cho đến gửi gắm thoát nghèo của bố mẹ. Đến giờ, Quang Kiệt vẫn nhớ mãi câu nói mà bố dành cho mình, sau khi lựa chọn theo nghiệp quần đùi áo số: “Phải cố gắng, nỗ lực. Khi nào thành tài, về xây cho bố mẹ căn nhà, con nhé!”.

Quang Kiệt là cầu thủ cao nhất hiện tại của đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB HAGL

Trái ngược với tầm vóc cao lớn, Quang Kiệt là mẫu cầu thủ sống nội tâm và dễ xúc động. Mỗi khi nhắc về bố mẹ, Kiệt lại rơm rớm nước mắt. Việc sống xa nhà 4-5 năm qua khiến anh luôn khao khát tình yêu thương của gia đình. Kiệt thường hoài niệm về tuổi thơ, về ngày chia tay mảnh đất quê hương Thái Bình để cùng bố mẹ vào Vũng Tàu kiếm sống.

Kiệt cũng thổn thức ngày thi tuyển hụt vào Trung tâm PVF cho đến cơ duyên đầu quân cho HAGL thông qua một giải đấu tại Vũng Tàu. Được biết, bố mẹ Kiệt ban đầu dệt khăn, một nghề truyền thống tại Thái Bình. Sự thay đổi về thương trường khiến gia đình anh không thể bám trụ với công việc mà ông bà để lại. Cả nhà Kiệt hết xoay xở đi làm thuê, bán võng, màn chiếu trước khi nghĩ đến việc vào Vũng Tàu tìm miếng sinh nhai.

Chàng trai cao kều Quang Kiệt suýt dở dang giấc mơ bóng đá

Giữa giai đoạn gia đình trăn trở chuyện xa quê hương, Quang Kiệt thi tuyển vào Trung tâm PVF. Năm lớp 5, cầu thủ này đã cao hơn 1,60 m. Chiều cao vượt tầm so với các bạn cùng lứa giúp chàng trai sinh năm 2007 lọt vào tốp 6 vòng loại chung cuộc.

Thế nhưng vì lý do điều kiện sân bãi chưa đáp ứng tiêu chuẩn, Trung tâm PVF quyết định huỷ đợt tuyển chọn khi ấy. Quang Kiệt hụt hẫng vì lý do khách quan ấy. Anh cùng bố mẹ vào Vũng Tàu sau đó với giấc mơ cầu thủ dang dở.

Quang Kiệt trong màu áo đội trẻ HAGL ẢNH: CLB HAGL

Nhưng duyên phận cầu thủ vẫn mỉm cười với Quang Kiệt. Tới năm học lớp 8, anh được chọn tham dự giải U.13 của Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc đó, anh đã cao hơn 1,70 m. Lợi thế chiều cao giúp Quang Kiệt được HAGL để mắt, trước khi có hành trình được đào tạo tại đội bóng phố núi. Thấy Quang Kiệt được tiếp nối giấc mơ cầu thủ, mọi thành viên trong gia đình đều ủng hộ và động viên. Sau người anh họ dẫn đường thi tuyển tại Trung tâm PVF, Quang Kiệt lại nhận được hậu thuẫn từ người cậu ruột khi anh sinh sống tại Vũng Tàu.

Sau 1 quãng thời gian phát triển tại cấp độ trẻ của CLB, Quang Kiệt lần đầu tiên lên U.16 Việt Nam vào năm 2022. Tuy có chiều cao lên đến 1,90 m nhưng do kỹ năng còn hạn chế, cầu thủ này chỉ có thể học hỏi, cọ xát thông qua các buổi tập và họp chuyên môn.

Dẫu sao, anh không nản chí. Cầu thủ này tích cực tập luyện từng buổi, chăm chú lắng nghe từng phân tích của ban huấn luyện. Ngoan ngoãn khi sinh hoạt thường nhật, chăm chỉ trong tập luyện và nỗ lực phấn đấu, Quang Kiệt từng bước tiến bộ.

Năm ngoái, khi mới chỉ 17 tuổi, cầu thủ này đã được đăng ký lên đội 1 của HAGL. Cuối giai đoạn lượt về, trong bối cảnh Lý Đức chấn thương, Quang Kiệt có cơ hội ra sân trong một số trận. Mùa này, vì đàn anh chuyển sang CLB Công an Hà Nội, cầu thủ gốc Thái Bình đã được Ban huấn luyện HAGL tạo điều kiện vào nhóm chủ lực của CLB.

Giấc mơ bóng đá của Quang Kiệt còn đẹp hơn khi anh được mở cửa lên đội tuyển Việt Nam học hỏi. Đây sẽ là chương mới đầy hứa hẹn để chàng trai sinh năm 2007 nỗ lực từng ngày, vì giấc mơ giản dị mà bố gửi gắm.