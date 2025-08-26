Đội CAHN làm việc với ban huấn luyện để chấn chỉnh tác phong, bảo vệ hình ảnh CLB

CLB CAHN nêu quan điểm rõ ràng

Như Thanh Niên đã đưa tin, trợ lý của HLV Polking – ông Pena Viegas Luis Filipe, cán bộ phân tích kỹ thuật của CLB CAHN vừa bị Ban Kỷ luật VFF phạt 5 triệu đồng và đình chỉ công tác 2 trận đấu kế tiếp do có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội vào ngày 24.8.2025.

CLB CAHN sẽ chấn chỉnh lại hành vi của một số thành viên Ảnh: Khả Hòa

Đại diện CLB CAHN cho hay, đến thời điểm hiện tại, CLB chưa nhận được bất kỳ đơn xin thôi việc nào từ ông Viegas, và toàn bộ hoạt động chuyên môn của ban huấn luyện vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch để chuẩn bị cho mùa giải. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Đội bóng vẫn duy trì sự ổn định cả trong tập luyện lẫn định hướng chiến thuật tại V-League 2025-2026.

CLB CAHN nhấn mạnh, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, lãnh đạo CLB CAHN sẽ sớm có buổi làm việc trực tiếp với toàn bộ ban huấn luyện. Nội dung quan trọng của cuộc họp là rà soát, chấn chỉnh và định hướng lại các hành vi, tác phong của các thành viên, nhằm giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp, chuẩn mực – điều mà đội bóng luôn hướng tới.

Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo sự đoàn kết nội bộ cũng như tính kỷ luật – vốn là yếu tố làm nên bản sắc của CLB CAHN trong những mùa giải vừa qua.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý nội bộ, CLB CAHN cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: CLB khẳng định cam kết đồng hành cùng ban huấn luyện và các cầu thủ, tạo mọi điều kiện để toàn đội phát huy tối đa năng lực. Mục tiêu không gì khác ngoài việc mang đến một tập thể gắn kết, chơi cống hiến và thể hiện hình ảnh tích cực trước người hâm mộ cả nước cũng như giới truyền thông.

“Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Hy vọng, toàn đội sẽ cùng nhau hướng tới một mùa giải thành công và đáng nhớ,” đại diện CLB CAHN chia sẻ.

