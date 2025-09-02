Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Yếu tố có thể giúp U.23 Việt Nam thành công ở vòng loại châu Á

Thu Bồn
Thu Bồn
02/09/2025 13:56 GMT+7

Giữ bộ khung từng vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 là nền tảng quan trọng, nhưng HLV Kim Sang-sik chắc chắn cũng biết rằng U.23 Việt Nam cần thêm sự mới mẻ trong cách tiếp cận, chiến thuật và con người để trở nên khó đoán hơn tại vòng loại U.23 châu Á 2026.

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn mới với khí thế và sự kỳ vọng lớn. Thành công ở khu vực là bước đệm, nhưng mục tiêu lớn hơn chính là vòng loại U.23 châu Á 2026, nơi các đối thủ sẽ mang đến những thử thách hoàn toàn khác cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đây cũng là thời điểm để vị HLV người Hàn Quốc tiếp tục chứng minh năng lực cầm quân, khi không chỉ giữ sự ổn định mà còn phải tìm cách tạo ra đột biến.

Điểm nổi bật ở U.23 Việt Nam là bộ khung quen thuộc đã được định hình. Những gương mặt như thủ môn Nguyễn Trung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh, tuyến giữa với Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng và hàng công có Văn Khang, Đình Bắc, Công Phương đã xây dựng được niềm tin. Đây chính là bộ khung giúp đội tuyển vận hành trơn tru tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, thể hiện sự gắn kết và kỷ luật trong lối chơi.

Tuy nhiên, sự ổn định lại đi kèm với một nguy cơ dễ bị đối thủ bắt bài. Sau giải đấu vừa qua, các đối thủ trong khu vực cũng như châu lục đã có đủ dữ liệu để nghiên cứu kỹ U.23 Việt Nam. Từ cách pressing, tổ chức phòng ngự đến những mảng miếng tấn công, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ khó tạo ra sự bất ngờ nếu chỉ lặp lại công thức cũ. Trong bóng đá hiện đại, sự đa dạng và sáng tạo mới là yếu tố then chốt để giữ lợi thế.

Yếu tố có thể giúp U.23 Việt Nam thành công ở vòng loại châu Á- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (10) là cầu thủ giàu tốc độ của U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Chính vì vậy, những nhân tố mới lần này có thể sẽ tăng tính cạnh tranh và đem lại sự linh hoạt cho lối chơi của U.23 Việt Nam. Trong đó, sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) là điểm nhấn đáng chú ý. Thanh Nhàn với tốc độ và khả năng di chuyển không bóng tốt có thể mang đến sự khác biệt trên hàng công.

Dù vậy, không dễ để vị chiến lược gia Hàn Quốc ngay lập tức tạo ra thay đổi lớn trong bộ khung. Tính ổn định là điều cần được duy trì. Vấn đề đặt ra là làm sao dung hòa được giữa ổn định và sự đột biến. Cách tiếp cận có thể nằm ở những điều chỉnh linh hoạt: xoay tua cầu thủ theo từng đối thủ, thay đổi sơ đồ chiến thuật trong từng thời điểm hoặc chuẩn bị sẵn các phương án để tạo bất ngờ.

Vòng loại U.23 châu Á sẽ khốc liệt hơn so với giải Đông Nam Á. U.23 Việt Nam cần sự đột biến để vượt qua thách thức, và HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay cả nền tảng ổn định lẫn những ẩn số hứa hẹn. Nếu dung hòa được hai yếu tố đó, đội bóng trẻ Việt Nam sẽ khó đoán và khả năng chạm đến thành công sẽ cao hơn.

Tin liên quan

Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng

Ông Kim giải mã U.23 Bangladesh có 3 ngoại kiều, U.23 Việt Nam tự tin chiến thắng

Bất chấp 'ẩn số' U.23 Bangladesh giữ kín thông tin, HLV Kim Sang-sik đã chốt được cách tiếp cận hợp lý để U.23 Việt Nam tự tin quyết lấy trọn 3 điểm mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026 ngày 3.9.

Mới: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lỗi hẹn với vòng loại U.23 châu Á, hẹn gặp SEA Games 33?

Lộ diện 2 nhân tố cực quan trọng, quyết định sự thành bại của U.23 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn Vòng loại U.23 châu Á HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận