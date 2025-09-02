Yếu tố có thể giúp U.23 Việt Nam thành công ở vòng loại châu Á

Sau chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục bước vào giai đoạn mới với khí thế và sự kỳ vọng lớn. Thành công ở khu vực là bước đệm, nhưng mục tiêu lớn hơn chính là vòng loại U.23 châu Á 2026, nơi các đối thủ sẽ mang đến những thử thách hoàn toàn khác cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đây cũng là thời điểm để vị HLV người Hàn Quốc tiếp tục chứng minh năng lực cầm quân, khi không chỉ giữ sự ổn định mà còn phải tìm cách tạo ra đột biến.

Điểm nổi bật ở U.23 Việt Nam là bộ khung quen thuộc đã được định hình. Những gương mặt như thủ môn Nguyễn Trung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh, tuyến giữa với Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng và hàng công có Văn Khang, Đình Bắc, Công Phương đã xây dựng được niềm tin. Đây chính là bộ khung giúp đội tuyển vận hành trơn tru tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, thể hiện sự gắn kết và kỷ luật trong lối chơi.

Tuy nhiên, sự ổn định lại đi kèm với một nguy cơ dễ bị đối thủ bắt bài. Sau giải đấu vừa qua, các đối thủ trong khu vực cũng như châu lục đã có đủ dữ liệu để nghiên cứu kỹ U.23 Việt Nam. Từ cách pressing, tổ chức phòng ngự đến những mảng miếng tấn công, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ khó tạo ra sự bất ngờ nếu chỉ lặp lại công thức cũ. Trong bóng đá hiện đại, sự đa dạng và sáng tạo mới là yếu tố then chốt để giữ lợi thế.

Thanh Nhàn (10) là cầu thủ giàu tốc độ của U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Chính vì vậy, những nhân tố mới lần này có thể sẽ tăng tính cạnh tranh và đem lại sự linh hoạt cho lối chơi của U.23 Việt Nam. Trong đó, sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) là điểm nhấn đáng chú ý. Thanh Nhàn với tốc độ và khả năng di chuyển không bóng tốt có thể mang đến sự khác biệt trên hàng công.

Dù vậy, không dễ để vị chiến lược gia Hàn Quốc ngay lập tức tạo ra thay đổi lớn trong bộ khung. Tính ổn định là điều cần được duy trì. Vấn đề đặt ra là làm sao dung hòa được giữa ổn định và sự đột biến. Cách tiếp cận có thể nằm ở những điều chỉnh linh hoạt: xoay tua cầu thủ theo từng đối thủ, thay đổi sơ đồ chiến thuật trong từng thời điểm hoặc chuẩn bị sẵn các phương án để tạo bất ngờ.

Vòng loại U.23 châu Á sẽ khốc liệt hơn so với giải Đông Nam Á. U.23 Việt Nam cần sự đột biến để vượt qua thách thức, và HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay cả nền tảng ổn định lẫn những ẩn số hứa hẹn. Nếu dung hòa được hai yếu tố đó, đội bóng trẻ Việt Nam sẽ khó đoán và khả năng chạm đến thành công sẽ cao hơn.