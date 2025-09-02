Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trận U.23 Việt Nam và vòng loại châu Á không dùng VAR, trang phục đỏ ra quân: Màu may mắn!

Linh Nhi
Linh Nhi
02/09/2025 13:26 GMT+7

Sáng 2.9 tại Việt Trì (Phú Thọ), đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật trước thềm vòng loại giải U.23 châu Á 2026 – bảng C, với sự tham dự của các quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), VFF, đại diện Ban tổ chức, tổ trọng tài và đại diện 4 đội tuyển U.23 Việt Nam, U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen.

VFF bán vé trực tiếp vòng loại U.23 châu Á bảng C ở đâu?

Đại diện chủ nhà Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF, Trưởng ban Tổ chức bảng C – phát biểu chào mừng các quan chức AFC và các đội tuyển tới Việt Nam thi đấu. 

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định công tác chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C đã được triển khai đầy đủ, đúng yêu cầu quốc tế, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan. Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú chúc các đội thi đấu thành công, đạt được mục tiêu của mình và có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian lưu trú tại Việt Trì, Phú Thọ.

Trận U.23 Việt Nam và vòng loại châu Á không dùng VAR, trang phục đỏ ra quân: Màu may mắn!- Ảnh 1.

Các quan chức AFC, VFF và đại diện các đội bóng, các trọng tài

VFF

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã chia sẻ về niềm vui, niềm hân hoan của người dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng, hòa trong niềm vui chung của đất nước Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu tại cuộc họp, ông Đào Tiến Cường – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ – bày tỏ vinh dự khi tỉnh nhà tiếp tục được AFC và VFF tín nhiệm lựa chọn là địa điểm đăng cai. 

Đất tổ lần đầu có cầu thủ khoác áo U.23 Việt Nam trên sân nhà

Trận U.23 Việt Nam và vòng loại châu Á không dùng VAR, trang phục đỏ ra quân: Màu may mắn!- Ảnh 2.

Các đội U.23 đăng ký màu trang phục thi đấu

Ông Đào Tiến Cường cho biết, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã nỗ lực phối hợp để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi và chu đáo, đồng thời gửi lời mời các đội tuyển và quan khách dành thời gian trải nghiệm những giá trị văn hóa và cảnh quan đặc sắc của Phú Thọ.

Trận U.23 Việt Nam và vòng loại châu Á không dùng VAR, trang phục đỏ ra quân: Màu may mắn!- Ảnh 3.

Trang phục đỏ, màu may mắn của U.23 Việt Nam

Trận U.23 Việt Nam và vòng loại châu Á không dùng VAR, trang phục đỏ ra quân: Màu may mắn!- Ảnh 4.

Đội U.23 Việt Nam tập luyện chăm chỉ

Trong nội dung chính, giám sát trận đấu và giám sát trọng tài của AFC đã phổ biến điều lệ giải, những cập nhật về luật Thi đấu FIFA và hướng dẫn các đội hoàn tất thủ tục đăng ký danh sách, màu áo thi đấu. Theo đó, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống ở trận mở màn gặp U.23 Bangladesh ngày 3.9.

Ở vòng loại U.23 châu Á, các trận đấu đều không áp dụng VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài).

Để phục vụ người hâm mộ đến sân cổ vũ, Ban tổ chức thông báo sẽ mở bán vé trực tiếp từ 14 giờ chiều nay (2.9) tại quầy bán vé đặt ở cổng chính Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì).

Bất chấp 'ẩn số' U.23 Bangladesh giữ kín thông tin, HLV Kim Sang-sik đã chốt được cách tiếp cận hợp lý để U.23 Việt Nam tự tin quyết lấy trọn 3 điểm mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026 ngày 3.9.

